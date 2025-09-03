Desde $189.999: celulares baratos, descuentos y cuotas sin interés en el ElectroFans 2025

La promoción anual más esperada del país permite ahorrar hasta un 45% y acceder a facilidades de pago pensadas para todos los bolsillos.

Durante ElectroFans 2025, los celulares de las marcas más populares se ofrecen con descuentos de hasta 45%.

ElectroFans es una de las fechas más esperadas por los consumidores interesados en celulares baratos y tecnología. Esta promoción anual, organizada por las principales marcas y tiendas de electrónica del país, reúne ofertas en computación, televisores, electrodomésticos y, por supuesto, celulares, con el objetivo de permitir a los usuarios acceder a productos de última generación a precios más accesibles.

Este año, la actividad se desarrolla del 1 al 8 de septiembre , tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea, garantizando que los compradores de todo el país puedan aprovechar los descuentos y facilidades de pago disponibles.

Durante ElectroFans 2025, los consumidores pueden aprovechar distintos tipos de promociones. Entre ellas, destacan descuentos directos de hasta un 45% sobre el precio de lista de los productos, que varían según la categoría y la tienda participante. Además, se ofrecen opciones de financiación en cuotas sin interés , que permiten pagar en hasta 12 cuotas y, en algunos casos, hasta 18, usando tarjetas de los principales bancos, como Banco de la Nación Argentina, Santander, Banco Macro, BBVA, entre otros.

celulares.jpg Los compradores pueden aprovechar promociones y cuotas sin interés para renovar sus celulares y equipos tecnológicos.

Estas facilidades de pago permiten a los usuarios adquirir productos de mayor valor sin comprometer su presupuesto mensual. También existen promociones bancarias adicionales, que incluyen reintegros, descuentos complementarios o cuotas extra sin interés, lo que amplía las oportunidades de ahorro durante la campaña. La combinación de precios reducidos y financiación conveniente convierte a ElectroFans en un momento ideal para renovar equipos o invertir en tecnología que antes resultaba inaccesible.

Tiendas participantes y planificación de compras

Entre las tiendas que forman parte de ElectroFans 2025 se encuentran Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone y On City. Cada comercio maneja sus propias promociones, por lo que resulta fundamental comparar precios y condiciones antes de realizar la compra para maximizar el ahorro.

Para aprovechar al máximo las ofertas de celulares baratos, se recomienda una planificación previa: investigar los modelos deseados, comparar precios y analizar las especificaciones técnicas, como procesador, memoria RAM, capacidad de almacenamiento, calidad de cámara y duración de batería. También conviene revisar las cuotas y calcular el Costo Financiero Total (CFT) para confirmar que no existan tasas ocultas, y conocer las políticas de devolución y garantía de cada tienda.

Samsung galaxy portada.jpg

Entre las ofertas destacadas de esta edición se encuentran:

Motorola Edge 50 Fusion : con descuento del 33% se vende a $539.999,01 , almacenamiento de 256GB y 8GB de RAM, cámara de 50MP y resistencia IP68.

Samsung Galaxy A15 LTE : rebaja del 31% se consigue a $299.999 ., batería de 5000 mAh, pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas y cámara principal de 50MP.

TCL 50 5G : 32% de descuento se vende a $189.999 ., batería de 5010 mAh, pantalla HD+ de 6,56 pulgadas y memoria RAM de 4GB.

Tecno Pova 6: 33% de rebaja a $399.999., batería de 6000 mAh, pantalla HD+ de 6,78 pulgadas y cámara principal de 108MP.

Consejos para aprovechar ElectroFans 2025

La clave para sacarle el mayor provecho a esta actividad reside en planificar las compras y mantenerse informado. Suscribirse a boletines, seguir las redes y sitios oficiales de las tiendas, y estar atento al inicio de las promociones garantiza no perderse ofertas limitadas y productos con stock reducido.

Con descuentos de hasta 45% y facilidades de pago flexibles, ElectroFans 2025 es una oportunidad única para adquirir celulares baratos y tecnología de última generación. La preparación y la comparación inteligente permiten que los consumidores aprovechen al máximo esta jornada de ofertas.