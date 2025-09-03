Rucci en Plaza Huincul: "Vengan con nosotros, sean protagonistas de la historia"

Planteó que la política debe dejar atrás las divisiones y la lógica de la grieta. Además, adelantó que ya se están organizando sedes en varias localidades

Con un importante marco de público, el Movimiento Fuerza Neuquina y Federal realizó una reunión en Plaza Huincul , donde Marcelo Rucci , secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, convocó a los presentes a "escribir juntos una página de la historia".

Rucci abrió su discurso con un mensaje personal: "Nací acá, viví acá y compartimos los sueños con muchos de los que hoy están presentes. Gracias por estar, gracias por acompañar".

Frente a la nutrida concurrencia, en el camping que la organización gremial posee en Plaza Huincul, planteó que la política debe dejar atrás las divisiones y la lógica de la grieta: "Cuando empezamos con el partido dijimos que teníamos que hacer algo distinto. No buscar enemigos. La historia ya nos puso de un lado y del otro, y siempre los perjudicados somos los mismos: los trabajadores, los que esperan una oportunidad de empleo, los sectores postergados . ¿Cuántos de nosotros militamos para gente en la que confiábamos y, cuando llegó la hora de la verdad, levantaron la mano por la comodidad del poder?".

Marcelo Rucci asamblea petroleros (1)

El dirigente interpeló: "¿Por qué no creer en nosotros mismos? Si la mayoría de los que votan son trabajadores, ¿por qué no podemos ser nosotros quienes ocupemos esos lugares? No para militar para familias que se reparten los cargos, sino para representarnos de verdad".

Recordó su experiencia en Rincón de los Sauces, cuando un grupo de militantes, al no sentirse representados, armó un nuevo espacio con convicciones y llegó al poder. "Tenemos hasta el 2027 para formar cuadros políticos. Hay que darle lugar a las mujeres, a los jóvenes, y aprender de la experiencia de los mayores. Nosotros queremos poner nuestra militancia al servicio de ustedes. Tomen coraje".

En ese sentido, subrayó: "Abrimos los brazos para decirles bienvenidos, vengan con nosotros, sean protagonistas de la historia. Escribamos una página juntos". Y agradeció a un sector de Cutral Co encabezado por Vanesa López —quien se alejó del espacio de Ramón Rioseco— que decidió sumarse a la propuesta.

De cara al armado político, fue contundente: "No vamos a regalar nada. El candidato tiene que salir de la militancia, del trabajo en conjunto, de las convicciones, de la empatía y de la solidaridad".

Marcelo Rucci asamblea petroleros (2)

Insistió en que el presente del partido está en la base social: "En los jóvenes, en las mujeres, en los hombres que luchan con dignidad. Nunca con la cabeza gacha. Venimos de abajo, sabemos lo que es pegar un cartel, caminar la calle. Muchos de ustedes conocen de dónde vengo".

Rucci rechazó la política tradicional: "No queremos más al que pisa, al que humilla. Queremos una política que ponga a la gente al frente, que crea en sí misma. Si logramos que nos defiendan en la Legislatura y en cada pueblo, con gente común que vemos todos los días, podemos hacer mucho, no solo por la provincia, porque de acá puede nacer algo grande".

Finalmente, adelantó que ya se están organizando sedes en Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades: "Hay mucha gente ofreciendo lugares para empezar a trabajar, para que puedan acercarse, sumar ideas y ser parte de este cambio".