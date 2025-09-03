En 11 fotos, así es el sistema de recolección más moderno del país

El intendente Mariano Gaido lanzó el nuevo servicio de recolección de residuos que, según destacó, ubica a la ciudad de Neuquén con el sistema “más moderno y de más tecnología del país”.

La iniciativa incluye 30 camiones Scania 0KM, más de 3.000 contenedores bilaterales con sensores, equipamiento de última generación para limpieza urbana y monitoreo en tiempo real. La inversión supera los 20 mil millones de pesos y fue adjudicada a la UTE Cliba Tecsan por un plazo de ocho años.

Con este plan, se incorporan 345 cuadras al recorrido, alcanzando por primera vez el 100% de cobertura en todos los barrios , incluidos los sectores de expansión como Confluencia Rural, Valentina Norte y Sur, Z1, Parque Industrial y Nueva Esperanza. El servicio continuará funcionando seis días a la semana y se suma a los programas de recolección diferenciada y limpieza de espacios públicos, lo que coloca a Neuquén en la vanguardia nacional en materia de higiene urbana.

ON - Camiones limpieza urbana (12) Omar Novoa

Durante la presentación en el Parque Jaime de Nevares, en el marco del Plan Orgullo Neuquino, Gaido resaltó que la modernización fue posible gracias al superávit municipal y al trabajo conjunto con el gobierno provincial. “Hoy se inicia el servicio más moderno, tecnológico y eficiente del país. Eso es orgullo neuquino”, aseguró.

También valoró la tarea de los más de 400 trabajadores de Cliba y remarcó que la limpieza de la ciudad es un compromiso colectivo: “La oportunidad de tener una ciudad limpia significa vivir en las mejores condiciones, y hoy damos un salto de calidad para que Neuquén sea la más limpia del país”.

ON - Camiones limpieza urbana (4) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (3) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (2) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (1) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (11) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (10) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (9) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (8) Omar Novoa

ON - Camiones limpieza urbana (7) Omar Novoa