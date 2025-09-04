Confluencia de Sabores: fecha, hora y lugar de la fiesta gastronómica más grande de Neuquén

La feria culinaria se realizará este fin de semana en el Parque Jaime de Nevares, con entrada libre y gratuita, y promete reunir a más de 100 mil personas.

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, el Parque Jaime de Nevares se prepara para recibir la segunda edición de Confluencia de Sabores , el encuentro gastronómico que ya se consolidó como uno de los eventos más convocantes de Neuquén. Desde el mediodía y hasta la medianoche, el espacio se llenará de aromas, música y propuestas para toda la familia.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó que la feria duplicó su convocatoria respecto al año pasado. “En 2023 participaron 30 productores y ahora ya son más de 70. Incluso tenemos una lista de espera de interesados que quieren sumarse. La respuesta de la gente es impresionante”, señaló en el streaming Depende del Viento por LM Play .

La idea nació como una manera de reunir las distintas expresiones gastronómicas de la ciudad y hoy ya es una marca registrada. “Es una invitación a disfrutar del parque, a comer bien y a compartir en familia o con amigos”, agregó Cayol.

Confluencia de Sabores 24.jpg

El paseo contará con múltiples opciones: desde asadores y carros de comida callejera hasta propuestas gourmet como pizzas napolitanas, shawarma, ciabattas de masa madre, pastel de cordero o trucha. La consigna es que todo sea práctico y accesible, pensado para comer de pie o caminando.

Para quienes prefieren sabores novedosos, se sumará un mercado de productos regionales con aceite de oliva, hongos, dulces y otras elaboraciones de emprendedores locales. “Es otra forma de conocer la identidad neuquina a través del paladar”, destacó el funcionario.

El evento también tendrá un espacio para las bebidas. Más de 20 cervecerías de la región presentarán sus estilos, acompañadas por productores de sidra y gin. “Hoy la producción artesanal de Neuquén tiene calidad y reconocimiento nacional. No tenemos nada que envidiarle a otras provincias”, subrayó Cayol.

Confluencia de Sabores 17.jpg Claudio Espinoza

Shows de cocina y música en vivo

Uno de los atractivos centrales serán las masterclass de chefs reconocidos, que cocinarán en vivo entre las 16 y las 19, ambos días. “Se monta un escenario con luces, cámaras y transmisión. La cocina se transforma en espectáculo”, explicó Cayol.

Además, distintas bandas locales animarán la jornada desde temprano, generando una experiencia completa que une gastronomía y música.

Un parque preparado para la multitud

El Parque Jaime de Nevares vuelve a ser el epicentro de la celebración. “Tiene las condiciones ideales: es cerrado, con un solo acceso, buenos espacios para estacionar y seguridad para las familias. Los chicos pueden jugar mientras los adultos disfrutan de la feria”, aseguró Cayol.

La organización reforzó la infraestructura con 30 baños químicos y mejoras en los servicios eléctricos y sanitarios. “El año pasado vinieron 75 mil personas; este año esperamos superar las 100 mil, y estamos listos para recibirlas”, adelantó. También se pidió a los expositores agilizar la atención para evitar demoras, especialmente en los puestos de cerveza.

Confluencia de Sabores 21.jpg

Consultado sobre lo imperdible del recorrido, Cayol no dudó: “El restaurante La Ribera con el pastel de cordero y pastel de trucha. Si van, no se lo pierdan”. Aunque, como él mismo admitió entre risas, “sobre gustos no hay nada escrito”.

Al cerrar la charla, confesó su costado culinario: “Soy de cocinar y soy de comer. Me tira más la carne roja, sobre todo al horno”.

Identidad neuquina en cada bocado

Más allá de los sabores, el funcionario destacó la importancia de mostrar lo que produce Neuquén. “Tenemos una gastronomía en pleno crecimiento, con creatividad y calidad. Esto habla de nuestra identidad y queremos que la gente lo viva este fin de semana”, concluyó.

Lo esencial