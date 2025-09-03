Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 4.100 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3300, realizado este domingo 31 de agosto de 2025, puso en juego más de 5.000 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 543 millones de pesos . Salieron los números 26, 30, 28, 22, 21 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.416 millones de pesos . Salieron los números 30, 42, 00, 35, 12 y 18. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.732 millones de pesos y salieron los números 08, 09, 18, 34, 14 y 31. En esta oportunidad hubo un ganador que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en la ciudad de Neuquén.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 267 millones de pesos y los números favorecidos fueron 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 13 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.