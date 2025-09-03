¿Peligra el acto donde Milei hará el cierre de campaña? Qué dijo la presidenta del club de Moreno

Este miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , advirtió que no estaban dadas las condiciones para el cierre de campaña electoral de La Libertad Avanza en Moreno. En este sentido, dijo hacer responsable al presidente Javier Milei "de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse".

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.

Explicó que el predio está ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.

Y afirmó que “El puntero de La Libertad Avanza de esa zona estuvo repartiendo alimentos a la gente vinculada a ese barrio y no lo hizo con todo el mundo. Eso genera un malestar. Hay gente que está enojada, que no necesariamente responde a una fuerza política, pero está enojada. No vamos a poder custodiar al presidente”.

La presidenta del club Villa Ángela afirmó que "el acto no está en peligro"

Frente a estas declaraciones y las dudas en torno al operativo de seguridad, la presidenta del club Villa Ángela de Moreno, Roxana Ruiz, defendió la organización y las condiciones de la sede donde el presidente de la Nación Javier Milei estará presente.

"Todo está muy bien preparado, esto se viene edificando y preparando hace rato", expresó en diálogo con radio La Red. Su respuesta también fue luego de las declaraciones del ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dijo que el predio "presenta múltiples falencias", lo que lo convierte en un espacio "muy peligroso" para un evento masivo como el previsto.

Así se está armando el escenario donde mañana hablará Milei en el club Villa Ángela, en Trujui, Moreno (distrito gobernado x el kirchnerismo), para cerrar la campaña electoral bonaerense de La Libertad Avanza

"El Ministro de Seguridad no habrá venido a Moreno o al club", aseguró la dirigente del club. En este sentido, desmintió las advertencias oficiales que realizaron desde el gobierno provincial.

Aseguró que el lugar está "muy bien preparado" y que la organización lleva días en marcha. También destacó que el predio cuenta con iluminación funcional, vías de escape, acceso mediante asfalto transitado por colectivos y que las fuerzas de seguridad ya realizaron la correspondiente avanzada. "El acto no está en peligro", aseveró.

En cuanto a la seguridad del evento, Ruiz confirmó que "todas las fuerzas vinieron acá y está todo bien organizado". Y sentenció: "estoy orgullosa de ser libertaria y no poner ninguna traba para que esto suceda, para nosotros en Moreno esto es un montón. "El acto se hace sí o sí".

milei (3) Milei será el encargado de las palabras finales del acto que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.

En otro pase de la entrevista, realizó una breve descripción sobre el contexto político y social. Ruiz señaló que en la localidad de Moreno "predomina el kirchnerismo" y que "es muy difícil" el despliegue de las fuerzas libertarias en el territorio.

Qué dijo el ministro de Seguridad sobre el acto donde estará Javier Milei

Javier Alonso advirtió en un escrito que "no están dadas las condiciones" para que el Presidente Milei participe del acto. Según detalló, el predio no cuenta con la infraestructura mínima para un evento masivo, las lluvias dejaron calles anegadas, la iluminación no es adecuada y en las inmediaciones hay acumulación de escombros, "lo que facilita elementos para arrojar en casi todos los sectores cercanos al evento".

Ruiz negó esa situación y sostuvo que Alonso "no vino a recorrer acá". "Estamos sobre asfalto donde pasan colectivos. Calles de tierra hay, no son todas. Iluminación tenemos, siempre tuvimos en el predio iluminación, 5 torres de cada lado y andan todas", afirmó.

En este contexto cargado de tensión, envuelto en escándalos y fuertes cruces entre el kirchnerismo y libertarios, el presidente cerrará la campaña electoral de su espacio en el Club Atlético Villa Ángela de Moreno, provincia de Buenos Aires. Según revelaron, disertará alrededor de las 19 horas, en la previa de la veda electoral que iniciará el 5 de septiembre.