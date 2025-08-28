La Fiesta de la Confluencia en Neuquén tiene fecha confirmada para el 2026

La Fiesta de la Confluencia tiene fecha confirmada para el 2026. Lo anunció la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

En diálogo con LU5, la funcionaria afirmó que el evento se llevará adelante el primer fin de semana de febrero y se extenderá durante cuatro días, del 5 al 8.

Asimismo, Pasqualini anunció que la presentación oficial del evento, con la grilla de artistas, será el próximo 22 de septiembre.

Fiesta Confluencia 2025 drone domingo 10

Fiesta de la Confluencia, la más grande de la Patagonia

La última edición de la Fiesta de la Confluencia, que se llevó a cabo del 6 al 9 de febrero, fue sin duda un éxito. Aproximadamente medio millón de personas, de distintas partes del país se acercaron a Isla 132 para disfrutar de todos los artistas durante cuatro días, donde pasaron un total de 1.400.000 personas en la Isla 132, según las estimaciones de la organización.

Al finalizar el evento de este año, desde la Secretaría de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad, brindaron detalles acerca de los datos de la encuesta realizada a los turistas que llegaron a Neuquén. El titular del área, Diego Cayol, indicó que el 33% de los asistentes al evento eran turistas. "Eso nos da una cifra aproximada de 60.000 turistas promedio por día", aseguró en diálogo con LU5.

Respecto del lugar de procedencia de los turistas de más de 100 kilómetros sigue siendo Buenos Aires y CABA como principal con el 27%. Del interior de Neuquén llegó el 21%, de Chubut el 13%, de Río Negro el 12% y un 26.7% de provincias como Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y otras más. "Tenemos muy buena distribución geográfica de los visitantes", destacó Cayol.

Otro dato que reveló el sondeo es que el 4% de los turistas eran extranjeros, la mitad de Chile y la otra mitad de distintos países. "Había dinamarqueses, franceses, había una mezcla importante, también había estadounidenses y eso es algo que empiezan a aparecer en las encuestas desde el año pasado", afirmó.

Acerca del principal motivo de viaje, más del 50% de los turistas afirmó que llegó a Neuquén para participar de la Fiesta de la Confluencia, un 34% viajó para visitar familiares o amigos, y el resto por otros motivos.