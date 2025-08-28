Novedad para afiliados del ISSN: cómo acceder a la nueva credencial virtual

Esta nueva modalidad se suma a la tarjeta física, la AppSalud y el certificado provisorio para que las personas puedan presentar en las clínicas, consultorios, farmacias y ópticas al momento de necesitar la atención.

Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) pueden acceder a la credencial virtual web, una nueva forma para acreditar su condición afiliatoria a la obra social al momento de recibir la atención médica.

Para acceder, los usuarios deben ingresar en su Oficina Virtual en www.issn.gov.ar y hacer clic en Credencial Virtual. En el consultorio, le pedirán el token que se genera tocando el botón Generar Token ubicado sobre la credencial. Además de su propia tarjeta, el titular podrá acceder a la de las personas que tenga como carga de familia.

Esta nueva modalidad se suma a la tarjeta física, la AppSalud y el certificado provisorio para que las personas puedan presentar en las clínicas, consultorios, farmacias y ópticas al momento de necesitar la atención; todos son documentos que validan la afiliación al ISSN y que deben ser aceptados por los prestadores.

La Oficina Virtual es el lugar a donde acceden para realizar diferentes consultas o trámites como el pago de los coseguros.

Quiénes tienen que presentar la Fe de Vida en ISSN

A medidados de mes, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén informó que la presentación de la Fe de Vida no la tienen que hacer todos los jubilados, sino solo aquellos que optaron por cobrar sus haberes en otros bancos o que viven fuera del país y que representan, en total, el 5% de los jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El mismo debe ser enviado por correo electrónico o por mensaje de whatsapp a la Dirección de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones y se presenta en abril, agosto y diciembre de cada año.

Los beneficiarios que cobran sus haberes a través del Banco Provincia del Neuquén acreditan su Fe de Vida con el uso de sus tarjetas de débito. Por eso, solo lo tienen que hacer quienes cobran sus haberes jubilatorios en otras instituciones bancarias. Asimismo, se está trabajando en opciones para que este grupo menor también deje de presentarlo.

"Todas estas acciones ayudan al cuidado de la Caja y a mantener el equilibrio que tanto ha costado alcanzar", informaron.