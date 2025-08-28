Los anuncios de Guillermo Francos para Neuquén: PIAP, represas, obras hídricas y puente de La Rinconada

El ministro jefe de Gabinete presentó un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados. Los detalles que dio sobre temas claves para la provincia.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos expuso en el Congreso en el marco del informe del ministro, según el artículo 101 de la Constitución Nacional. En este marco, respondió una serie de interpelaciones del diputado neuquino Osvaldo Llancafilo: puente de La Rinconada, concesiones de las represas del Comahue, obras hídricas en el río Neuquén y la situación de la PIAP.

Al respecto, Llancafilo expresó: "Fuimos parte del informe brindado por el jefe de Gabinete, aunque con sabor amargo porque se nos confirmó oficialmente que el nuevo Puente de la Rinconada no estará finalizado en Agosto, sino que pasará a octubre de este año. Si bien es una obra que lleva 18 años y las anteriores gestiones estuvieron lejos de concluirla, la realidad es que la culminación tiene una nueva postergación".

El informe oficial detalla que actualmente se avanza en la colocación de defensas metálicas en todo el puente, y se están realizando los trabajos previos para el hormigonado. Paralelamente, se lleva adelante el movimiento de suelo para los terraplenes que servirán de empalme con la actual ruta nacional 40.

Puente nuevo La Rinconada

Represas hidroeléctricas

Llancafilo también realizó consulta sobre las nuevas concesiones de represas hidroeléctricas sobre los ríos Neuquén y Limay, observando "grandes pasos que ha dado el gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, en la defensa de nuestros derechos, por ejemplo, un nuevo cálculo para el cobro de regalías, en las que se considerarán todos los conceptos remunerados, como también en el canon por el uso del agua, por lo que claramente la provincia obtiene mejores condiciones que las te tuvo hace 30 años. Que los legisladores nacionales estemos en línea con la provincia y la defensa de los intereses neuquinos es lo que permite el seguimiento y concreción de los temas".

En este sentido, el informe confirma que “mediante Decreto 590/2025, (...) se establece que se deberá abonar a las Provincias de Río Negro y del Neuquén las regalías que estas acuerden con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, siempre respetando la proporcionalidad de los ingresos reconocidos”. Además, “las Regalías a recibir por las Provincias serán por todos los conceptos remunerados. Y por otro lado en el Artículo 35 (Canon por el uso del recurso hídrico) se determinó que en función de lo establecido en la regulación vigente, la Concesionaria podrá resultar obligada al pago de un Canon por el Uso del Recurso Hídrico hasta un máximo del 2% de los ingresos totales que perciba como remuneración por la potencia puesta a disposición y por la energía eléctrica generada”.

represas neuquen 1.jpg

Por último, informe de Jefatura de Gabinete asegura que “el manejo de agua y la preservación del medio ambiente son temas eminentemente provinciales en los que la Nación y las Provincias deben trabajar en conjunto. Al respecto, en lo relativo al Manejo de Aguas (...) y en lo que concierne a Protección del Ambiente.

Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)

Mediante el informe, la Jefatura de Gabinete de Ministros detalló que “trabaja desde hace más de un año junto a ENSI y distintos actores interesados en un plan integral de reactivación a largo plazo. Este contempla la definición de la fuente de financiamiento, el reacondicionamiento de la planta, su posterior puesta en marcha y operación, y la comercialización del agua pesada para usos industriales y nucleares".

"Una vez asegurado el financiamiento para el reacondicionamiento, se estima que las tareas de mejora demandarán aproximadamente dos años. A partir de entonces, la planta estará en condiciones de iniciar su puesta en marcha”, detalló.

PIAP.jpg

Obras hídricas de contención para el río Neuquén

El jefe de Gabinete señaló que “a través de la Secretaría de Obras Públicas se analizan las soluciones técnicas y se procura el financiamiento para la gestión de las crecidas del río Neuquén, aguas arriba del Complejo Cerros Colorados, con impacto en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, atendiendo a los requerimientos del fallo mencionado”.