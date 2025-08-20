El Gobierno nacional advierte que no podría subir las jubilaciones aunque el Congreso rechace los vetos de Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el Poder Ejecutivo no tiene recursos para afrontar los gastos y que tampoco piensa emitir dinero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió este miércoles a la oposición en el Congreso de que el Gobierno nacional no podrá cumplir con el paquete de gastos que se apresta a tratar durante la jornada, en la que se analiza el rechazo de cuatro vetos del presidente Javier Milei.

“No tenemos recursos , claramente no nos pueden hacer cumplir, salvo que nos sigan que emitan, que tampoco vamos a aceptar porque la política central de este gobierno es no emitir”, advirtió Francos en declaraciones radiales.

El funcionario planteó que “si vamos a ser absolutamente legalistas no puede el Poder Legislativo decirle al Poder Ejecutivo que gaste dinero en algo, esa es función del Ejecutivo”.

Con ello, el jefe de Gabinete presentó los argumentos de lo que podría resultar en un conflicto institucional entre poderes. Por un lado, asegura que el PEN no cumpliría con las leyes si fueran sancionadas y el argumento es que los gastos no lo define el Legislativo.

francos salida senado Gentileza X @ddeurieta

Aunque desde el Gobierno se advierta que de prosperar en el Congreso el paquete de gastos que impulsan los gobernadores de las provincias se podría perder el superávit fiscal, según plantean algunos analistas, el impacto sería importante, pero no al punto de dejar las cuentas en rojo. Lo que sí sería complicado cumplir las metas de superávit acordadas con el FMI.

Los proyectos que fueron impulsados por los gobernadores de las provincias con el apoyo mayoritario de la oposición y hasta legisladores dialoguistas, podrían complicar las metas de superávit fiscal del acuerdo con el FMI. Para 2025 es de 1,6% del PBI y del 0,3% financiero. El año próximo es 2,2% el primario y 0% el financiero.

Cuál sería el impacto en el presupuesto de Javier Milei

Según estimaciones en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo anual del paquete aprobado ya por el Congreso, que Milei pretende bajar, es del orden del 1,46% del PBI para el 2026 y del 0,4% del PBI para este año, en función de lo que restaría hasta diciembre, dependiendo del momento en que entren en vigencia las normas, siempre que LLA no logre evitar la insistencia Si a eso se suman los proyectos de reparto del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e Impuesto a los Combustibles, el costo podría ser de hasta 1,7% y 0,7%.

En el caso de las jubilaciones, la ley prevé un aumento del 7,2% para todas los haberes, incorporándolo un bono de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.

“El costo fiscal del aumento del 7,2% es de $1.67 billones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a $3.4 billones (0,41% del PIB) anualizado. En lo que respecta al aumento del bono a $110.000 móvil, el costo sería de 1.015. billones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.13 billones (0,38% del PIB)”, dice la OPC.

Congreso de la Nación.jpg

La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende a $3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PIB.

El programa para discapacitados tiene un impacto fiscal de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Los costos incluyen nuevas altas por entre 493.000 y 946.000 beneficiarios, gasto fiscal para favorecer empresas que contraten discapacitados, subsidios para talleres protegidos y compensación de emergencia a prestador

El paquete incluyó una ley que establece la ayuda a la ciudad de Bahía Blanca por la tragedia de la inundación de unos $200.000 millones. El gobierno nacional la vetó porque considera que esa ayuda ya se estableció por medio de un decreto.