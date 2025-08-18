El oficialismo de Diputados ofrece $1 billón a las provincias por ATN y Combustibles

El dato surge de un dictamen de minoría elevado por el oficialismo junto al de mayoría que viene del Senado.

E l Gobierno nacional estaría dispuesto a entregarle a los gobernadores de las provincias, algo así como $1 billón en el marco de negociaciones en el Congreso para que no se aprueben las leyes que impulsa la oposición.

Por lo menos, esa es la cifra que surge de contrastar los dictámenes de mayoría y de minoría aprobados en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El primero se refiere al proyecto de Ley que llegó de Senadores y el segundo fue presentado por legisladores del oficialismo.

Este último, dicen algunos analistas parlamentarios, podría ser una iniciativa para comenzar una negociación, pero que a la vez puede demorar el trámite de la ley en el Congreso.

El Congreso de la Nación está ubicado en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia 1200x678.png

Si se tratara de una negociación, el oficialismo le estaría ofreciendo a la oposición que las provincias se lleven, por encima de lo que ya están cobrando, $277.641 millones por ATN y $813.673 millones por Impuesto a los Combustibles.

En eln caso del Impuesto a los Combustibles -que en realidad son dos- tal cual están organizados actualmente las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se quedan con $1.2 billones Si se aprobara el dictamen de mayoría pasarían a ser casi $2,8 billones. En cambio, se avanza con el de la minoría son $2 billones.

En el caso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) el fondo anual alcanza a unos $630.000 millones. Con el proyecto de mayoría las provincias se quedarían con $370.188 millones, mientras que con la propuesta del oficialismo el fondo bajaría a 472,500 millones, y los gobernadores se quedarían con $277.641 millones.

ministerio economia

El Impacto fiscal para la Nación

En cualquiera de los dos casos el impacto sobre las cuentas nacionales es importante. Las estimaciones corresponden al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En el caso del Impuesto a los Combustibles, el IARAF señala que “la propuesta con mayoría implica incrementar la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, manteniendo inalterada la participación directa de la ANSES y bajando la del Tesoro Nacional”.

“En cambio, la propuesta de minoría implica incrementar la participación de provincias y CABA al 42%. En términos del PBI, el impacto fiscal del de mayoría sería de 0,18% del PBI y el de minoría de 0,1% del PBI. Se entiende por impacto fiscal el excedente que iría a provincias y que dejaría de ir al Tesoro Nacional”, dice el informe.

YPF Aumento de Combustible 04.jpg Claudio Espinoza

En el caso de los ATN la propuesta de distribución automática según coparticipación, aprobada con dictamen de mayoría, se le sumó una propuesta con dictamen de minoría.

“Esta consiste en repartir, en base al criterio coparticipable, los fondos que hayan quedado sin distribuir a fin de cada año. Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible”, explica el IARAF.

“En efecto, un 75% sería el porcentaje posible de ser distribuido como coparticipación. Teniendo en cuenta el año 2025 completo, la propuesta de mayoría implica un incremento de fondos a las provincias y CABA de 0,04% del PBI y la propuesta de minoría de 0,03% del PBI”, dice el estudio.