Se le prendió fuego el motor de la camioneta mientras manejaba en la ex Ruta 22

El incendio se registró esta mañana en el acceso a la EPEA. Bomberos Voluntarios de Plottier acudieron de inmediato.

Esta mañana alrededor de las 8:10 se registró el incendio de una camioneta que circulaba de Plottier hacia Neuquén por la ex Ruta 22 . El hecho generó gran preocupación en los ocupantes que bajaron a toda prisa para ponerse a resguardo y fueron auxiliados por otros vecinos hasta la llegada de una dotación de los Bomberos Voluntarios .

En diálogo con LMNeuquén , Carlos Mansilla Jefe del cuartel de Plottier, informó que fueron advertidos del siniestro a través del aviso de una comisaría y acudieron de inmediato: "al llegar al lugar, en el acceso a la EPEA, tres efectivos del móvil 15 constataron que el fuego se desarrolló en la parte del motor".

Como muestran las imágenes posteriores tomadas por los trabajadores del cuartel de Plottier , los daños materiales fueron importantes, aunque no afectaron la circulación del tránsito. De todas maneras, se hizo presente un móvil de la Policía para realizar un operativo preventivo, teniendo en cuenta la cercanía de la escuela.

Cabe destacar también, que las dos ocupantes de la Eco Sport, madre e hija, salieron ilesas y no necesitaron asistencia médica. Según relató la conductora, iban viajando cuando advirtieron que algo empezó a fallar porque comenzó a salir humo del capot. Al estacionar a un costado del camino, observaron fuego en el motor y se bajaron.

Afortunadamente, otros automovilistas solidarios que notaron la situación de emergencia acudieron al rescate y lograron extinguir el fuego. De esta manera, redujeron las posibilidades de que el incidente tomara mayor gravedad y cuando llegaron los bomberos llevaron a cabo las tareas de enfriamiento correspondientes para asegurar que no se reactive ni se registren otras personas heridas.

Tensión por un incendio en una vivienda: fuerte explosión de una garrafa

Este pasado viernes alrededor de las 11:15 de la mañana se registraron momentos de alta tensión por el incendio de una vivienda familiar. El dueño de la casa incendiada, de 43 años de edad, informó al personal policial que todo comenzó con la explosión de una garrafa de gas ubicada en la parte de atrás de la vivienda.

El operativo estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Centenario que realizaron las tareas de extinción. De acuerdo a lo relevado, en medio del fuego una garrafa explotó y provocó gran temor en los vecinos. Sin embargo, no habría personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el barrio Sayhueque donde hubo corridas y desesperación. Al notar las llamas, el vecindario alertó a la Policía que se hizo presente inmediatamente en el lugar. Allí, en Suyai al 265 encontraron una densa cortina de humo que tomaba la cuadra y generaba temor de que ocurra una desgracia.

Ante el inminente peligro, móviles policiales de la Comisaría 52 acudieron en colaboración para realizar el corte de las intersecciones de las calles Costa Rica y Honduras. De esta manera lograron contener a los vecinos atemorizados mientras la dotación de Bomberos ingresaban al domicilio.

Las tareas se extendieron durante una hora. Afortunadamente, lograron apagar las llamas, evitar que se expanda a viviendas lindantes y no se registraron víctimas. De acuerdo al relato del propietario de la vivienda, una garrafa de gas explotó sorpresivamente, causando el inicio del fuego.