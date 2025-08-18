Confirman procesamientos por lavado de dinero al entorno del ex secretario de Néstor Kirchner

La Cámara Federal porteña confirmó además millonarios embargos para familiares de Daniel Muñoz y su viuda. Son 16 procesados que irán a juicio oral.

Procesan a la familia y allegados de Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, por lavado de dinero.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó procesamientos de allegados al fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz , en una causa por multimillonarias maniobras de lavado de dinero proveniente de corrupción en obra pública, con participación de testaferros y familiares.

Se trata de una investigación que aún tramita en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002 como un desprendimiento de la Causa Cuadernos y en la cual la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, declaró como imputada colaboradora, está con procesamiento confirmado y en etapa de preparación de juicio oral, informaron fuentes judiciales.

La Justicia Federal confirmó ahora procesamientos y millonarios embargos para familiares de Muñoz y su viuda, entre ellos un hijo del ex secretario y la hermana de Carolina Pochetti, Alejandrina Pochetti, además de profesionales como abogados y contadores, acusados de haber sido parte de un plan "sistemático de blanqueo" de fondos ilícitos a través de la constitución de empresas, sociedades y envíos de fondos al exterior.

Otros procesados por lavado de dinero

En total son 16 procesados que serán enviados a juicio oral por lavado de activos agravado

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia concluyeron que "parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita (investigada en el caso Cuadernos) fue recibido por Héctor Daniel Muñoz, quien lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”.

Propiedades de Daniel Muñoz en Estados Unidos. Una de las propiedades que Daniel Muñoz compró en Estados Unidos para lavar dinero.

El dinero se utilizó para la compra de bienes e inmuebles, constitución de sociedades y operaciones comerciales, muchas veces realizadas en efectivo.

El fallo subrayó que “muchas de las operaciones presentaban un notorio incremento entre los valores declarados de adquisición y aquellos en los que terminaron siendo vendidos”.

Los procesamientos se confirmaron por "lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza" e incluyeron embargos de hasta 15 mil millones de pesos.

Quién fue Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner

Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, consolidó un formidable enriquecimiento patrimonial hasta que, en abril de 2016, la investigación internacional Panama Papers reveló que junto a su mujer, Carolina Pochetti, era titular de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Ese hallazgo periodístico fue el inicio del declive del matrimonio oriundo de Santa Cruz.

Néstor Kirchner. Daniel Muñoz. Néstor Kirchner junto a su secretario, Daniel Muñoz.

La banda de Muñoz compró propiedades en Estados Unidos: eligió las ciudades de Miami y Nueva York para invertir el dinero ilegal. Luego se vendieron esas propiedades y el dinero obtenido tuvo diferentes destinos. Con algo de lo que se hicieron compraron bienes en el país y unos 30 millones de dólares fueron a la isla de Turks and Caicos para un emprendimiento turístico que nunca se concretó.

Daniel Muñoz, quien fuera la sombra de Néstor Kirchner desde 2003 a 2009. Murió en la mañana del 25 de mayo de 2016 por culpa de un cáncer fulmimante. Justo un mes y medio antes del escándalo de los Panamá Papers. En sus horas de agonía, le dijo al ex secretario de Finanzas de Santa Cruz Juan Manuel Campillo: "Esto es parte de una fortuna que no es mía”.