El CFP N°35 cumple 10 años: inclusión, oficios y transformación en el barrio Confluencia

Con más de 10 propuestas formativas que buscan dar oportunidades, esta institución educativa de puertas abiertas celebra con una peña popular el 22 de agosto.

El próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 20, el gimnasio del Centro de Formación Profesional (CFP) N°35 se llenará de música, baile y comunidad para celebrar los diez años de vida de una institución que nació en uno de los barrios más postergados de Neuquén y que hoy se consolidó como un motor de oportunidades y desarrollo colectivo. La jornada incluirá presentaciones artísticas, sorteos, buffet y, por supuesto, la tradicional torta de cumpleaños.

La entrada será con un bono contribución de 3.000 pesos y la invitación está abierta a toda la ciudadanía con ganas de conocer las propuestas de oficios de esta institución educativa para adultos gratuita.

"Cumplimos una década de existencia y vamos a tomarnos un día para festejar esa circunstancia. Queremos que la comunidad sepa que estamos muy contentos y entusiasmados", expresó el director del CFP N°35, Gerardo Amatta, en diálogo con LMNeuquén .

Centro de Formación Profesional (CFP) N°35 barrio confluencia Paneles solares, uno de los cursos gratuitos.

El CFP N°35 comenzó a funcionar en 2015 con apenas dos cursos. Hoy, diez años después, ofrece 12 trayectos formativos gratuitos y certificados, que abarcan desde gastronomía, peluquería y electricidad, hasta energías renovables con la instalación de paneles solares, diseño gráfico, construcción en seco, textil-indumentaria, cuidados gerontológicos, informática y reparación de PC. También brinda primaria para adultos.

La expansión de su oferta formativa no solo respondió a la demanda de los vecinos, sino también a una concepción educativa basada en la inclusión y la solidaridad. “Nuestra propuesta tiene que ver con una escuela de puertas abiertas. Cualquier persona adulta que tenga intención de formarse puede hacerlo sin restricciones. Incluso vamos a buscarlas, porque sabemos que la educación gratuita es una herramienta que puede mejorar la vida personal y colectiva”, sostuvo Amatta.

Centro de Formación Profesional (CFP) N°35 barrio confluencia Gerardo Amatta, director del CFP N°35 del Barrio Confluencia.

El centro funciona en horario nocturno en el edificio de la Escuela N°136, que comparte con el CPEM N°103, creado este año como secundario para adultos a partir de una gestión conjunta entre el CFP, la comunidad y el Consejo Provincial de Educación (CPE). “Fue un logro histórico: en Confluencia había más de 120 personas esperando por una secundaria pública y ahora tienen su espacio”, destacó el director.

Educación como intervención social

El nacimiento del CFP N°35 no fue casual. Surgió en un contexto complejo, en un barrio atravesado por la violencia y la exclusión socioambiental. “Por mucho tiempo, Confluencia era un sector muy convulsionado de la sociedad. En ese marco se propuso la creación de instancias educativas como una forma de intervención del Estado. La idea era ofrecer alternativas formativas que derivaran en oportunidades laborales y, al mismo tiempo, en inclusión social”, explicó Amatta.

El concepto de “segregación socioambiental”, que distintos investigadores aplican a barrios periféricos de las ciudades, fue un eje de reflexión para el equipo educativo. “Estamos al lado del río, que hoy es un lugar muy bello, pero no siempre fue así. Durante muchos años vivir en Confluencia significaba otra cosa: estar expuestos a la violencia, a la marginación, a una planificación urbana que deliberadamente ubicó a las familias en lugares de exclusión. La escuela vino a proponer otra manera de encontrarnos: desde el aprendizaje y no desde los tiros”, sintetizó el director.

Centro de Formación Profesional (CFP) N°35 barrio confluencia

Los logros del CFP no se miden solo en certificados entregados. Según Amatta, cada adulto que encuentra un lugar para formarse cambia su vida y la de su entorno. “Cuando alguien termina la primaria o se capacita en un oficio, mejora su posibilidad de empleo y eso impacta en toda su familia. Se produce un efecto cascada positivo que se traduce en bienestar barrial. Es lo que venimos viendo durante diez años: la gente se relaciona desde otro lugar, se anima a emprender, a estudiar, a proyectar”, describió.

Muchos de los egresados del CFP abrieron sus propios emprendimientos o consiguieron trabajos formales. Otros decidieron continuar sus estudios en la secundaria o en la universidad. “El derecho a la educación no tiene edad, y nosotros lo reivindicamos en cada curso”, apuntó Amatta.

Una década de comunidad

El CFP N°35 no se piensa como una institución aislada, sino como parte de un entramado comunitario más amplio. A lo largo de la década, acompañó iniciativas solidarias, organizó ferias de emprendedores, articuló con ONG y promovió actividades culturales. La próxima peña es también una forma de devolverle al barrio todo lo que el barrio aportó.

Centro de Formación Profesional (CFP) N°35 barrio confluencia

“Queremos reivindicar esta fortaleza de haber construido un espacio educativo en un lugar donde antes predominaba la violencia. Hoy Confluencia es un barrio como cualquier otro, con sus fortalezas, y eso no es un hecho menor. La educación hizo posible ese cambio”, aseguró el director.

En sus palabras se refleja una idea central: la educación no solo transforma trayectorias individuales, sino que también es una estrategia de intervención social. “Fundamentalmente, el trabajo interviene en el ámbito individual, pero se traslada a lo colectivo. Cada persona que estudia y se capacita impacta en su familia y en su comunidad. Esa es la base de una institución de puertas abiertas”, concluyó.

La cita para celebrar los diez años del CFP N°35 será el viernes 22 de agosto, a las 20, en el gimnasio del centro, ubicado en Obrero Argentino y El Chocón, en Confluencia. Habrá cantores, bailarines, sorteos, buffet y una gran torta de cumpleaños. La entrada tendrá un bono contribución de $3.000.

Será una noche de encuentro, música y reconocimiento, pero también una reafirmación del camino recorrido: el de una década de educación pública, gratuita y transformadora en el corazón del barrio Confluencia.