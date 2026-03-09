El clima en Neuquén

Neuquén
La Mañana Día de la Mujer

En 25 fotos: así fue la marcha por el 8M en Neuquén y San Martín de los Andes

Con una amplia convocatoria, el centro de Neuquén se tiñó de violeta y verde con consignas vinculadas a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

La marcha del 8M contó con una masiva convocatoria en el monumento a San Martín.

 Omar Novoa

Este lunes se desarrolló en todo el país la marcha por el 8M, en el marco del paro internacional de mujeres. En Neuquén, la jornada incluyó medidas de fuerza en los lugares de trabajo, así como diversas actividades y una movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

ON - Marcha 8M (48)

A partir de las 18, el centro neuquino se tiñó de violeta y verde, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas.

ON - Marcha 8M (27)
ON - Marcha 8M (16)

En este contexto, los gremios estatales ATE, ATEN, SEJUN y ANEL, así como ADUNC en el sector universitario, anunciaron su acompañamiento a la medida.

ON - Marcha 8M (13)

Al término de la movilización, desde ATEN realizaron una publicación celebrando la convocatoria a la multitudinaria manifestación. "Fuimos Miles! Por un mundo libre de todo tipo de Violencias! Por las que ya no están, por las que estamos y por las que estarán!", publicaron.

ON - Marcha 8M (23)
ON - Marcha 8M (45)
ON - Marcha 8M (40)
ON - Marcha 8M (31)
ON - Marcha 8M (2)
ON - Marcha 8M (5)
ON - Marcha 8M (44)
ON - Marcha 8M (41)
ON - Marcha 8M (3)
ON - Marcha 8M (8)
ON - Marcha 8M (17)
ON - Marcha 8M (20)
ON - Marcha 8M (28)
ON - Marcha 8M (29)
ON - Marcha 8M (34)
ON - Marcha 8M (35)
ON - Marcha 8M (38)
ON - Marcha 8M (43)
ON - Marcha 8M (42)
ON - Marcha 8M (46)
ON - Marcha 8M (26)

En San Martín de los Andes también marcharon

SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8116
SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8144
SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8166
SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8168
SMAndes_FedericoSoto 8M IMG_7899
SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8176
SMAndes_FedericoSoto 8M IMG_7895
SMAndes_FedericoSoto 8M _DSC8190

