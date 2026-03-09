Neuquén La Mañana Día de la Mujer En 25 fotos: así fue la marcha por el 8M en Neuquén y San Martín de los Andes

La marcha del 8M contó con una masiva convocatoria en el monumento a San Martín. Omar Novoa

Este lunes se desarrolló en todo el país la marcha por el 8M, en el marco del paro internacional de mujeres. En Neuquén, la jornada incluyó medidas de fuerza en los lugares de trabajo, así como diversas actividades y una movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

ON - Marcha 8M (48) A partir de las 18, el centro neuquino se tiñó de violeta y verde, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas.

ON - Marcha 8M (27) Omar Novoa ON - Marcha 8M (16) Omar Novoa En este contexto, los gremios estatales ATE, ATEN, SEJUN y ANEL, así como ADUNC en el sector universitario, anunciaron su acompañamiento a la medida.