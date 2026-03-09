En 25 fotos: así fue la marcha por el 8M en Neuquén y San Martín de los Andes
Con una amplia convocatoria, el centro de Neuquén se tiñó de violeta y verde con consignas vinculadas a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.
Este lunes se desarrolló en todo el país la marcha por el 8M, en el marco del paro internacional de mujeres. En Neuquén, la jornada incluyó medidas de fuerza en los lugares de trabajo, así como diversas actividades y una movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.
A partir de las 18, el centro neuquino se tiñó de violeta y verde, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas.
En este contexto, los gremios estatales ATE, ATEN, SEJUN y ANEL, así como ADUNC en el sector universitario, anunciaron su acompañamiento a la medida.
Al término de la movilización, desde ATEN realizaron una publicación celebrando la convocatoria a la multitudinaria manifestación. "Fuimos Miles! Por un mundo libre de todo tipo de Violencias! Por las que ya no están, por las que estamos y por las que estarán!", publicaron.
En San Martín de los Andes también marcharon
