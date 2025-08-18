Ciclogénesis en Argentina: en un día podría llover más de lo que se registra en un mes

El fenómeno llegará en las próximas horas, acompañado de tormentas y fuertes vientos. A qué parte del país afectará.

En este contexto, se esperan tormentas con granizo, abundante caída de agua, actividad eléctrica y viento.

Tal como se viene anticipando desde hace unos días, la llegada de una ciclogénesis en Argentina es inminente. Se advierte que este fenómeno traerá intensas lluvias, vientos y tormentas en distintas zonas del país.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias, tormentas y vientos de hasta 140 km/h para varias regiones del país, esto se da ante el avance de una ciclogénesis que estiman, provocará que las precipitaciones acumuladas superen el total mensual habitual en tan solo 24 horas.

La situación más crítica se espera para el martes 19, cuando la ciclogénesis alcance su etapa madura y un profundo centro de baja presión se desplace desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.

Según los especialistas se trata de un fenómeno de gran magnitud que impactará con fuerzas. Desde el sitio Meteored se advirtió que esta semana habrá un gran evento de lluvias debido a la ciclogénesis, entre lunes y martes en distintas provincias, donde se podrían registrar más de 80 mm de precipitaciones.

meteored

Qué es la ciclogénesis y a qué zonas del país afectará

La ciclogénesis es un sistema de baja presión profundo que se desplaza desde el Litoral hacia el este de Buenos Aires. Este tipo de formación suele generar un notable aumento en la intensidad de lluvias y vientos, así como cambios abruptos en las condiciones del tiempo. En este caso, el proceso afectará también al centro de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y zonas del noreste argentino.

El fenómeno afectará particularmente al norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del Litoral y sectores del centro del país, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya comenzó a experimentar condiciones de inestabilidad.

En este contexto y ante la vigencias de las alertas, se esperan tormentas con granizo, abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas en zonas del noreste argentino.

ciclogenesis No es la primera vez que los especialistas meteorológicos advierten sobre la presencia de una ciclogénesis en Argentina,

Este lunes, las provincias más comprometidas por tormentas y lluvias son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con niveles de advertencia en amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar inconvenientes. Para el martes, la zona de riesgo se amplía hacia el norte, abarcando también Formosa y Misiones, mientras que en el resto del país las condiciones se mantendrán más estables.

Aunque los acumulados previstos para el martes no necesariamente implican inundaciones, la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos y la saturación del suelo por precipitaciones previas incrementan el riesgo de anegamientos urbanos y rurales.

mapa_alertas (16)

Ante esta situación rige una alerta por vientos intensos en sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h.

Desde el SMN remarcaron que las áreas bajo alerta podrían modificarse en las próximas horas, a medida que se actualicen los modelos meteorológicos. Por ello, se recomendó seguir las novedades a través de los canales oficiales del organismo.

Las recomendaciones ante la alerta de ciclogénesis

-Evitar salir durante las tormentas: permanecer en casa si no es absolutamente necesario.

-Asegurar ventanas y objetos exteriores: fijar bien los elementos que podrían ser arrastrados por los vientos.

-Revisar techos y desagües: asegurarse de que estén en buen estado para evitar filtraciones o acumulación de agua.

-Tener linternas y baterías cargadas: prepararse ante posibles cortes de energía.

-Manejar con precaución: en caso de ser necesario salir, conducir despacio y estar alerta ante posibles calles inundadas.

-Evitar el cruce de calles inundadas: no intentar atravesar zonas con acumulación de agua, ya que puede ser peligroso.

-Estar atentos a las alertas meteorológicas: seguir las actualizaciones del clima a través de medios oficiales.

-Evacuar zonas bajas si es necesario: en áreas propensas a inundaciones, considerar trasladarse a un lugar seguro.