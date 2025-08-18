Alerta: pronostican vientos de hasta 140 km/h y fuertes tormentas en varias provincias

El SMN emitió dos alertas para este lunes, donde se advierten la presencia de estos fenómenos con gran intensidad. Advierten sobre granizo y abundantes lluvias.

Se esperan fuertes vientos para este lunes en varios sectores.

En el inicio de semana se espera varios fenómenos que afectarán a gran parte del país. En total serán 9 las provincias afectadas.

E l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se emitieron dos alertas amarillas por tormentas y vientos muy fuertes para este lunes 18 de agosto.

Según indicó el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h en entre la mañana y la noche.

Esta alerta afectará a:

centro y oeste de Jujuy (en la tarde y la noche);

-oeste de Salta (en la tarde);

-extremo oeste de Tucumán (entre la mañana y la noche);

-centro y oeste de Catamarca (desde la mañana hasta la noche);

-zona cordillerana de La Rioja (en la mañana y la tarde).

mapa_alertas (16)

Alerta amarilla por tormentas: cuáles serán las zonas afectadas

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta alerta por fuertes tormentas. Según se precisó podrían estar acompañadas por granizo, abundantes lluvias en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h por la noche.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados en forma puntual", se detalló.

Este fenómeno afectará a las siguientes provincias:

el norte y centro de Córdoba ;

; el centro y noroeste de Santa Fe :

: el oeste de Entre Ríos ;

; el norte de San Luis ;

; el sur de La Rioja ;

; el sur y oeste de Santiago del Estero .

. mapa_alertas (17)

Recomendaciones por el viento y las tormentas

Desde el organismo se brindaron una serie de recomendaciones ante la vigencias de las dos alertas amarillas:

-Evitá actividades al aire libre.

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

-No saques la basura.

-Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.

El clima en Neuquén y la región en los próximos días

La segunda quincena de agosto el clima se presentará de manera variada en la provincia de Neuquén, mientras algunas regiones tendrán condiciones que anticipan una temprana primavera, en el interior del territorio, el invierno todavía se hace sentir con fuerza.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la ciudad de Neuquén tendrá jornadas con cierta variabilidad climática: el lunes comenzará con temperaturas bajas en la mañana y un paulatino ascenso hacia la tarde, cuando se espera un clima agradable y sin precipitaciones. La mínima por la mañana será de solo 1°C y podría escalar hasta alcanzar los 17°C por la tarde.

clima-neuquén.jpg Reporte del clima para este jueves 17 de diciembre en Neuquén

El martes, la nubosidad será más notoria y las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 20 grados, aunque con viento moderado del oeste que puede sentirse con más fuerza en las zonas altas del valle. La temperatura más baja se estima que será de 3°C y la máxima de 19°C, mientras que se espera que las ráfagas de viento alcancen los 64 km/h.

Para el miércoles, el pronóstico indica un descenso leve en las máximas, con cielos mayormente despejados y condiciones más estables. Aunque la temperatura no superará los 2°C durante la mañana, por la tarde se estima que llegue a los 18°C. En cuanto al viento, se mantendrá durante gran parte de la jornada con ráfagas que rondaran entre los 54 km/h y 63 km/h.

En general, los vecinos de la capital y del Alto Valle tendrán un inicio de semana con mañanas frescas y tardes templadas, un respiro climático en medio del invierno que, de todos modos, no estará exento de variaciones.