La llegada de la ciclogénesis ya tiene fecha: a qué zonas de Argentina afectará

Se advierte que este fenómeno traerá cambio de temperaturas, fuertes lluvias y vientos. En un día llovería más de lo que se registra en todo un mes.

En los últimos días se alertó por la llegada de una ciclogénesis en Argentina, que traería un cambio de temperaturas, fuertes lluvias y vientos en diferentes partes del país.

Según los especialistas se trata de un fenómeno de gran magnitud que impactará con fuerzas. Y precisaron que una masa de aire frío ha comenzado a desplazarse en distintas partes del país, por lo que se advierte sobre un marcado descenso de temperatura en los próximos días. Pero también se anticipa la llegada de una ciclogénesis .

Desde el sitio especializado Meteored se advirtió que la próxima semana habrá un gran evento de lluvias debido a la ciclogénesis, que dejará tiempo adverso entre lunes y martes en distintas provincias, donde se podrían registrar más de 80 mm de precipitaciones.

Este evento a desarrollarse a inicios de la próxima semana dejaría las precipitaciones más importantes de los últimos meses en la zona central del país. Pero además se espera la presencia de fuertes vientos, cuyo comportamiento irá evolucionando de acuerdo a la profundización del centro de bajas presiones que se estará dando sobre las provincias centrales.

ciclogenesis

El impacto de la ciclogénesis: qué sectores del país afectará

El inicio de este fenómeno estará marcado por la amplificación y profundización de un área de bajas presiones en su avance desde el Océano Pacífico hacia costa sudamericana de Chile.

Esto provocará, al cruzar la cordillera, la posibilidad de fuertes vientos y Zonda durante el día domingo 17 de agosto, y luego un desmejoramiento progresivo de las condiciones en la franja central del país a lo largo del día lunes 18, indicó Meteored.

Pero las condiciones cambiarán para el martes 19, cuando se prevé a lo largo de la jornada una marcada presencia la etapa más madura del proceso de la ciclogénesis, con la formación en superficie de un profundo centro de bajas presiones avanzando desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.

Los distintos modelos meteorológicos, concuerdan que el martes 19 será el día más complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país.

lluvias

El sector más probablemente comprometido será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral, en donde podrían presentarse fuertes tormentas en la primera mitad del día con lluvias moderadas a fuertes como riesgo principal.

Estas precipitaciones continuarían de forma moderada en la segunda parte del día, dando como resultado posibles acumulaciones de más de 80 mm a lo largo de esta única jornada en el centro-este del país.

De llegar a superar los 80 mm en 24 horas, implicaría que en un día llovería más de lo que suele llover normalmente en esta región a lo largo de todo el mes de agosto.

Pero además habrá que sumar la presencia del viento, el cual se intensificará conforme se profundice la baja presión, soplando alrededor de su centro con intensidades de 20 a 40 km/h y ráfagas de 50 a 75 km/h.