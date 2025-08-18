Escándalo en el partido de Gloria Ruiz: quién reemplaza a la candidata que se bajó tras el robo en La Anónima

Marisa Torres San Juan renunció tras el escándalo con su hijo por la denuncia en el robo a un supermercado. Cómo sigue la lista y los nombres.

El espacio Desarrollo Ciudadano , que referencia a la exvicebogernadora destituida Gloria Ruiz , sufrió un cimbronazo político a poco más de dos meses de las elecciones del 26 de octubre. La primera candidata a senadora, Marisa Roxana Torres San Juan , quedó fuera de la contienda luego del escándalo judicial que involucró a su hijo -gerente del supermercado La Anónima- en una denuncia por robo hormiga en la sucursal de Plottier.

Este último domingo 17 vencía el plazo de presentación de las listas, de cara a las elecciones del 26 de octubre en todo el país. Y ya no hay más tiempo para hacer modificaciones. En el caso de Desarrollo Ciudadano, la lista fue presentada oficialmente el 1 de agosto en la Justicia Federal con competencia electoral en Neuquén.

Se presentaron 12 cargos, tres senadores titulares, tres suplentes y tres diputados nacionales y tres suplentes. Pero con la renuncia de Torres San Juan, se prevé que haya un corrimiento de la lista para que el segundo candidato ocupe el lugar de la candidata a primera senadora.

Lista completa Desarrollo Ciudadano La lista completa de los candidatos a senadores y diputados por Desarrollo Ciudadano. Marisa Torres San Juan renunció como primera senadora y la reemplazará el segundo titular. Fuente: documento presentado en la Justicia Electoral Federal.

De acuerdo a la información que presentó Desarrollo Ciudadano en la Justicia Electoral, y a la que accedió LMNeuquén, habrá un reemplazo automático por el segundo postulante en la lista, Luis Alberto Vázquez, de acuerdo a lo establecido en la presentación oficial de las candidaturas.

Desarrollo Ciudadano, el partido de Gloria Ruiz

Fuentes vinculadas a la fuerza confirmaron que ya no hay margen legal para incorporar nuevos nombres ni modificar la boleta, por lo que el corrimiento será automático: Vázquez encabezará la nómina al Senado, seguido por Mireya del Carmen Barros.

En la lista de suplentes para senadores figuran Luis Aroldo César, Israelita Fuentelaba y Cristian Antonio Banegas.

Este golpe político tiene un fuerte impacto en Desarrollo Ciudadano, un partido creado en 2002 como una de las colectoras de Rolando Figueroa para las elecciones para gobernador en 2023. Pero tras la destitución de Ruiz de su cargo de vicegobernadora, el espacio quedó en manos de dirigentes municipales y militantes que hoy buscan reposicionar la fuerza en el plano provincial.

La decisión de Torres San Juan estuvo directamente vinculada con el caso judicial que involucra a su hijo, Cristian Javier Poblete Torres, empleado jerárquico de La Anónima Plottier, acusado de integrar un esquema de robo hormiga de mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. El episodio, descubierto el pasado 10 de agosto, terminó por dinamitar la campaña del sector de Ruiz, quien ya enfrentaba un fuerte desgaste por su destitución en diciembre y las causas por presunta corrupción en la Legislatura.

En su renuncia “inamovible y formal”, Torres San Juan argumentó que priorizaba el cuidado de su familia “frente a tanto daño, mentiras y manejos que son de dominio público”. Sin embargo, los investigadores aseguran haber acreditado las maniobras delictivas, que ahora deberán dirimirse en la Justicia. El hijo de la ex candidata habría actuado en complicidad con un hombre que trasladaba la mercadería oculta entre cartones en una camioneta Toyota Hilux.

marisa-torres-sanjuan Marisa Torres San Juan renunció como candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano. La reemplazará Luis Vásquez.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el partido de Gloria Ruiz finalmente presentó a sus candidatos a senadores y diputados, pese a la renuncia de Torres San Juan. Y como candidata a primera diputada, que es el cargo más expectante para los partidos que se disputan en "el pelotón", será la misma Ruiz la que vaya al frente.

Como segundo candidato a diputado titular está Luis Cides y Laura Roxana Nievas. En tanto que los suplentes de los diputados son Emmanuel Santiago Reynols, Otilia Silvia Castillo Núñez, y Armando de la Cruz González.

La idea de captar a los enojados

La baja de Torres San Juan, que estaba pensada como una de las principales apuestas de Ruiz para el Senado, dejó al partido expuesto para el resto de los candidatos, que hasta lo que se sabe de este lunes, siguen en carrera. Aunque Luis Vázquez asumirá el liderazgo en la lista de senadores, la polémica que rodea al caso podría erosionar la campaña de Desarrollo Ciudadano, que buscaba captar algo del voto bronca de los sectores que estuvieron en campaña con Gloria Ruiz.