Depende del Viento, el programa para entretenerse en LM Play

LMNeuquén lanza una nueva propuesta comunicacional con su streaming. Un proyecto con información, debate, entretenimiento e identidad local.
LMNeuquén dio un nuevo paso en su historia y se lanza al mundo del streaming a través de LMPlay, un espacio diseñado con tecnología de última generación y pensado para llegar a la audiencia con propuestas informativas y de entretenimiento adaptadas a los tiempos actuales.
Tras el debut de Bajá la Data, el programa conducido por Luciano García Tauro, llega el entretenimiento de la mano del equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino, tres comunicadores reconocidos en la región que llevarán su impronta personal a las tardes de LMPlay.
Depende del Viento, saldrá en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.
Yamil recordó la primera transmisión en vivo de LMNeuquén en 2020 y destacó: “Entendimos que estábamos en el camino correcto. Este proyecto nació para brindar entretenimiento local, invitando a neuquinos y rionegrinos a formar parte de una comunidad que privilegie lo que nos pasa a nosotros, sin desmerecer a las grandes producciones de Buenos Aires”.
La influencer Agos Palladino señaló que integrar la grilla estable de LMPlay “es un sueño cumplido” y resaltó el respaldo del equipo profesional detrás de la propuesta.
Por su parte, Nacho Maccarone definió la experiencia como “un desafío superinteresante” y remarcó: “La idea es disfrutarlo y que eso se transmita al público. Además, tenemos un superequipo y eso te da confianza”.
De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.
Vaca Muerta Insights
Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.
El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.
“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.
