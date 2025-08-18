El lugar donde podés encontrar productos más baratos que en Shein y Temu

Hay varios artículos que llegan a costar hasta la mitad de precio que en las plataformas chinas. Y además, con la ventaja de verlos antes de comprarlos.

Se consiguen productos similares e incluso más baratos, con la ventaja adicional de poder revisarlos en persona antes de pagar.

Las compras online desde el exterior se multiplicaron en Argentina, principalmente en plataformas como Shein y Temu, que ofrecen ropa, accesorios y artículos para el hogar a precios irresistibles y que parecen imposibles de conseguir en el país. Sin embargo, una comparación reciente mostró qu e no todo lo que llega desde China es tan económico como parece.

Dos influencers realizaron un recorrido en un conocido lugar de Argentina, para mostrar los precios de los artículos más buscados en las plataformas chinas ¿conviene apostar al comercio digital internacional o aprovechar la oferta local?

Según mostraron en las redes sociales, se consiguen productos similares e incluso más baratos, con la ventaja adicional de poder revisarlos en persona antes de pagar .

Los precios que sorprenden

Dos creadoras de contenido, conocidas en redes por compartir contenido relacionado a compras y ofertas, realizaron un relevamiento comparando artículos populares en plataformas extranjeras con los mismos productos, pero en Once. La sorpresa fue inmediata: en varios casos, comprar en el barrio porteño resultó más conveniente.

La lista incluyó un vaso térmico estilo Stanley, mini auriculares inalámbricos, un espejo con luz LED para el auto, un organizador de aseo de viaje y una cámara instantánea que imprime fotos. Todos, sin excepción, tuvieron un precio menor en Once que en las plataformas chinas, incluso tomando en cuenta el tipo de cambio vigente para calcular el valor en pesos.

temu.jpg La comparación de precios entre Shein, Temu y comercios de Once muestra que el ahorro puede ser considerable.

Por ejemplo, el vaso térmico costaba alrededor de $27.600 en Shein o Temu, mientras que en Once se conseguía a $19.000. La cámara instantánea fue otro caso llamativo: $45.180 en plataformas extranjeras frente a solo $14.000 en Balvanera.

Otra de los productos que sorprendieron fueron los mini auriculares inalámbricos que en las plataformas chinas se consiguen a $7.417 y en Once a $4.800. Un espejo con luz LED para el auto en el exterior se consigue a $17.570 y en el mercado local a $13.500. También un organizador de aseo de viaje que en las populares plataformas se consiguen a 30.120, en Once a $18.000.

Ventajas de comprar local

Más allá del ahorro, quienes defienden la compra en Once señalan otra ventaja clave: la posibilidad de ver y tocar el producto antes de llevarlo. Muchas experiencias de usuarios en compras internacionales muestran que los artículos recibidos no siempre se parecen a lo que prometían las imágenes. Colores distintos, materiales de menor calidad o tamaños que no coinciden con la descripción suelen generar frustración y reclamos complicados.

Shein y Temu quedan atrás: los productos que salen más baratos en Once

Comprar en territorio local reduce esos riesgos. Además, evita tiempos de espera prolongados por los envíos y posibles complicaciones en la Aduana. En cambio, en Once, la entrega es inmediata y, en caso de fallas, el reclamo se realiza cara a cara.

El rol de la economía y el bolsillo argentino

shein.webp

El auge de las plataformas internacionales se entiende en el marco de un escenario económico marcado por la inflación y el ajuste permanente de los precios. La promesa de conseguir productos baratos en el exterior seduce a muchos, pero los números muestran que no siempre se traduce en un beneficio real.

El informe de las influencers deja en claro que, al menos en algunos rubros, Once sigue siendo competitivo. Los comerciantes del barrio, acostumbrados a atraer tanto a mayoristas como a consumidores individuales, ofrecen alternativas que superan las propuestas extranjeras.

En definitiva, la discusión no se limita a dónde comprar más barato, sino también a qué tipo de experiencia de consumo se busca. La compra digital internacional en Shein o Temu tiene el atractivo de la variedad y la comodidad, mientras que el comercio local ofrece inmediatez, confianza y, en varios casos, mejores precios.