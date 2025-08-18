Un choque contra un poste provocó un inesperado corte de luz

La Cooperativa CALF informó que el accidente ocurrió en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas.
La Cooperativa CALF informó que este lunes al mediodía se produjo un inesperado corte de luz tras un choque contra una columna de media tensión. El accidente ocurrió en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas.
El organismo de servicio de energía eléctrica informó que el corte del suministro "afecta a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores".
"Nuestras cuadrillas ya trabajan en el lugar realizando: Retiro de columna dañada Plantado de nueva columna Reparación de conductores. Estimamos unas 5 horas de tareas para restablecer el servicio con seguridad. Agradecemos la comprensión de los vecinos mientras avanzamos con las reparaciones", informaron.
En desarrollo.
