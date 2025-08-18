Un choque contra un poste provocó un inesperado corte de luz

Corte de emergencia



Informamos a la comunidad que debido a un choque que dañó una columna de media tensión en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas, se produjo un corte de línea que afecta a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores.



♂️ Nuestras cuadrillas ya… pic.twitter.com/zVNQz51LDH