Fuerte choque en Avenida Argentina y Leloir: una Amarok y un auto quedaron cruzados

El accidente vial ocurrió alrededor de las 8.10 de la mañana. Personal de tránsito ordenó circular con precaución.

La habitual congestión vial de la mañana alcanzó un pico sobre las 8.10 en el semáforo de la Avenida Argentina y Leloir al ocurrir un fuerte choque entre un auto Chevrolet Corsa y una Amarok. Producto de la colisión, la camioneta blanca y el auto gris quedaron cruzados sobre las calles .

Mientras la Amarok quedó sobre Leloir apuntando al sur entre ambas manos de la avenida, el Corsa quedó sobre la Avenida Argentina, justo antes de la senda peatonal. Debido a la ocupación de la calzada, personal de tránsito que arribó a la brevedad solicitó transitar con precaución hasta que se retiren los vehículos que protagonizaron el siniestro.

Si bien se registraron solo graves daños materiales, como la rotura de cubiertas y capot, los conductores salieron ilesos y realizaron el traspaso de datos del seguro. En tanto, un patrullero estacionó al lado del auto para colaborar con la prevención de otros accidentes.

Al respecto de la dinámica del accidente de tránsito, los motivos y circunstancias están bajo investigación, aunque por la existencia de un semáforo, puede presumirse que alguno de los involucrados no respetó la señal de tránsito. A su vez, por las imágenes del choque, el impacto fue absorbido por el frente del Corsa, y en el lateral izquierdo de la Amarok.

Cabe destacar que en este sector guarda un trágico antecedente con el choque y vuelco de una ambulancia y una camioneta que dejó seis personas heridas, entre ellas Micaela Blanco, una paciente que era trasladada desde Centenario tras sufrir un grave choque en Ruta 7 cuando iba en bicicleta al trabajo. Finalmente, la mujer de 27 años, murió.

Impresionante choque y vuelco de una ambulancia en pleno centro.mp4

Choque en cadena en Ruta 7: cuatro vehículos involucrados

Por su parte, la semana ya comenzó accidentada con un choque en cadena ocurrido este lunes alrededor de las 18, en la Ruta 7, a la altura del Cañadón de las Cabras. El siniestro generó importantes demoras y complicó la circulación en uno de los corredores más transitados de la región.

El incidente involucró a cuatro vehículos y dejó como saldo daños materiales de consideración, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

De acuerdo a lo relevado por LMNeuquén, se inició cuando un Honda Fit colisionó contra la parte trasera de un Peugeot 208. El choque hizo que este último fuera impulsado hacia adelante, golpeando a una camioneta pick up que, a su vez, impactó contra un Citroën C3.