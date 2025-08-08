Insólito choque entre una "zorra" ferroviaria y una camioneta nueva en Neuquén

Esta mañana se registró un insólito accidente de tránsito: una zorra que transitaba por las vías del tren a la altura del barrio Militar fue impactada por una camioneta nueva que cruzaba la calle. A raíz del choque se registraron daños materiales en ambos vehículos y la consecuente interrupción del trabajo de los operarios de Ferrosur Roca.

El siniestro ocurrió este mediodía en calle Manuel Bejarano y vías, a la altura de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Neuquén (AFUVEN) y cerca de la Terminal de Ómnibus. A causa de la colisión, la camioneta quedó en el medio de las vías, desviada hacia el centro, y la máquina descarriló.

Si bien una ambulancia del SIEN arribó al lugar de manera preventiva, Luciana Ortiz Luna , secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, confirmó a LMNeuquén que no hay heridos y destacó la necesidad de mayor atención de los automovilistas ante la peligrosidad de los cruces de trenes.

choque zorra camioneta vias del tren (1)

Grave choque entre una zorra y una camioneta

De acuerdo al móvil de LU5, la Policía interrumpió el tránsito por la calle Bejarano en ambos sentidos durante un lapso de tiempo prudencial para mover la camioneta y la maquinaria antes de que pasara el Tren del Valle. Los operarios víctimas del accidente quedaron apostados a ambos lados de la vía.

"Se nos cruza una camioneta que no nos vio, venían distraídos", precisó uno de los ocho operarios que iban a bordo del vehículo de Ferrosur consultado sobre la dinámica del choque. También agregó que pese al gran golpe que sufrieron "gracias a dios estamos todos bien".

A su vez, agregaron que todo sucedió cuando iban sobre el paso a nivel y ya estaban traspasando la bocacalle. "Se cansaron de tocar la bocina", advirtieron.

choque zorra camioneta vias del tren (3)

En tanto, quien absorbió el mayor daño fue la máquina en la que se desplazaban, ya que debido al impacto se rompieron los ejes de la zorra. Por su parte, la bandillera que estaba en su puesto prefirió no hablar con la prensa.

El fallo judicial tras un impresionante choque entre un colectivo y el Tren del Valle

Seis años después del choque del Tren del Valle a un colectivo que circulaba en el cruce de las vías por calle Ignacio Rivas, la justicia neuquina cierra la demanda que iniciaron los damnificados.

El fallo judicial condenó a la empresa Autobuses Santa Fe a indemnizar a un grupo de pasajeros que viajaba a bordo de una de sus unidades cuando fue embestida por el tren. De acuerdo a la versión brindada por los 13 pasajeros que iniciaron la demanda, el siniestro se originó por una distracción del chofer del colectivo.

La sentencia firmada por la magistrada María Eliana Reynals, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°1, sostiene que "el transportista debe adoptar las medidas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el usuario".

tren del valle choque colectivo 02 Omar Novoa

Fuentes judiciales detallaron a LMNeuquén que las indemnizaciones oscilan entre los $200 mil y el millón de pesos, según el tipo de lesión que sufrió cada pasajero herido demandante. "En total, la indemnización -que deberá pagar la empresa condenada- asciende a casi 8 millones de pesos", agregaron.