Comodoro Rivadavia: chocó, casi provoca una tragedia, dejó abandonado su auto y se fugó

Un VW Fox impactó contra un nicho de gas y generó un escape que obligó a desalojar varias viviendas. Cuando la Policía llegó al lugar, en el vehículo ya no había nadie.

Varias viviendas de un barrio de Comodoro Rivadavia debieron ser evacuadas tras una pérdida de gas provocada por el choque de un automóvil, en la madrugada de este viernes. El causante del peligroso incidente que pudo haber terminado en tragedia se escapó del lugar y era buscado por la Policía de Chubut .

El hecho ocurrió pasadas las 4 de la mañana de este viernes en la calle Islas Malvinas Norte al 900, del barrio comodorense de Las Flores.

Allí, un automóvil Volkswagen Fox fuera de control impactó contra un nicho de gas domiciliario, ocasionando una abundante pérdida de gas.

Riesgo de intoxicación

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Segunda y la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia, después de que la primera de las dos dependencias policiales recibió el aviso urgente que reportaba que un Volkswagen Fox blanco había colisionado contra el nicho de gas natural domiciliario.

Aunque llegaron rápidamente al sitio de los hechos, los agentes policiales encontraron que el vehículo había sido abandonado, sin que se pudiera saber si iba una sola persona o más en el momento del impacto.

Asimismo, constataron que se estaba produciendo una pérdida considerable de gas que implicaba un riesgo serio de explosión, incendio o intoxicación de las personas residentes en la zona.

Por tal razón, se dispuso de forma inmediata el desalojo preventivo de los habitantes de la vivienda y también de los de las casas aledañas. Además se aseguró la zona limitando el paso, para preservar la seguridad pública.

A la vez, se dio aviso a la empresa Camuzzi Gas del Sur, responsable de la red de gas de Comodoro Rivadavia, que envió al lugar técnicos que realizaron el corte de suministro y lograron detener el escape gas cuando había pasado algo más de una hora y media desde el momento en que se desató la pérdida.

También trabajaron en el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia y personal de Defensa Civil de la municipalidad.

El incidente concluyó sin víctimas, heridos o afectados en su salud. Entretanto, el Volkswagen Fox abandonado fue secuestrado por la Policia y puesto a disposición de la Unidad Fiscal 1 para la investigación correspondiente.

Comodoro Rivadavia: sin datos del conductor

Hasta la mañana de este viernes, el propietario del vehículo no se había presentado en el lugar o en dependencia policial alguna, ni había sido localizado por la policía.

Tampoco había indicios hasta el momento de cuál pudo haber sido la causa del accidente, más allá de que los agentes que participaron del operativo posterior evaluaron que el impacto se habría producido a gran velocidad, por la magnitud del daño provocado en el nicho de gas.

Una consulta en la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) corroboró que el automóvil no registra impedimentos legales ni causas pendientes, por lo cual llamó la atención que la persona que lo manejaba y protagonizó el choque haya escapado con tanta urgencia y sin dejar datos.

Desde la jefatura policial de Comodoro Rivadavia se alertó a todas las comisarías de la provincia para intentar dar con la persona responsable del peligroso incidente.