Chubut: llegó desde Chile por un futuro mejor, quedó ciego y hoy hace un pedido desesperado

El hombre, de 60 años, vive en lo de una vecina de Comodoro Rivadavia que lo rescató de condiciones deplorables. Pero ya no lo puede cuidar más. “Sólo pido un lugar”, dijo.

Claudio con Silvina, la mujer que hace 4 años lo rescató de las "condiciones deplorables" en las que estaba viviendo en Chubut.

El drama de Claudio, un ciudadano chileno de 60 años que vive en la Argentina desde hace más de 45 años , conmueve por estos días a Chubut . Su historia se conoció gracias a Silvina, la mujer que hace cuatro años lo acogió en su casa de Comodoro Rivadavia en un gran gesto de solidaridad, ante la grave situación de abandono que sufría el hombre.

En aquel momento, el hombre trabajaba en changas esporádicas. Pero ahora está ciego y no tiene como garantizarse el más mínimo sustento. Y la mujer que le da cobijo explica que no lo puede cuidar como requiere, en su condición. Y que pese a los pedidos y la insistencia, la ayuda del Estado no llega.

La situación empezó a volverse crítica cuando Claudio perdió completamente la visión . Actualmente no puede valerse por sí mismo, carece de ingresos fijos y no accede a servicios sociales básicos. Tampoco tiene garantizado un lugar donde vivir con la dignidad que merece.

Silvina relató en el programa "Buen Día Comodoro" de Seta TV cómo conoció a Claudio. En aquel momento, él vivía en condiciones deplorables, sin piso adecuado ni instalaciones sanitarias, pero aún podía trabajar ocasionalmente.

"Yo lo traje a mi casa porque no veía justo que viviera de esa manera", explicó la mujer, quien le ofreció techo, alimentación y compañía sin dudarlo.

Por su parte, Claudio describió con angustia su situación actual: "Silvina me ayudó, pero ahora ella no puede atenderme más porque tiene su trabajo y su familia. Yo me iría a otro lugar si tuviera alguno, pero no tengo solución".

El hombre recordó que emigró desde Chile en busca de oportunidades laborales y jamás imaginó quedar en semejante estado de indefensión. "Pido ayuda porque quiero tener dónde vivir, dónde compartir, algo como un hogar. Pero nadie me da respuesta", sintetizó.

La asistencia social que no llega

Silvina contó que desde un primer momento notificó la situación a la policía comunitaria para que realizaran un seguimiento del caso. También gestionó asistencia a través de diversos organismos públicos como Bienestar Social, Discapacidad y Adultos Mayores, buscando atención médica especializada y una residencia apropiada para Claudio.

Con el paso del tiempo, Claudio fue perdiendo la vista de manera progresiva. Tras múltiples consultas médicas, los especialistas confirmaron que no existe posibilidad de recuperación visual ni intervención quirúrgica viable.

Silvina, mujer que hospedó a Claudio en Chubut Silviina explicó que en su casa el hombre está solo todo el día, "de la cama a la mesa" y no recibe el cuidado que requiere una persona ciega. ADNSUR

Los organismos estatales brindaron inicialmente algunos elementos básicos: un colchón, una manta y una caja de alimentos. Sin embargo, la asistencia integral que requiere una persona con discapacidad visual nunca se concretó.

"Lo que pido es que lo lleven a un asilo, porque más allá de que yo le pueda dar un lugar y un plato de comida, él no tiene la asistencia que tiene que tener como persona incapacitada", manifestó Silvina, quien trabaja y no puede dedicarle la atención permanente que necesita.

El mayor impedimento para acceder a la ayuda estatal completa es que Claudio no tiene documento argentino, situación que obstaculiza significativamente su acceso a los servicios sociales.

"Ahora lo llevaron a hacer el nuevo documento chileno, pero en el consulado me dijeron que solo hace dos meses que tomaron el caso, y no hay registro de trámites anteriores", detalló Silvina.

Durante estos años -aseguró´- muchos asistentes sociales visitaron el hogar, pero las promesas no se tradujeron en soluciones concretas. "Venían, prometían cosas, y nunca cumplieron. Hasta que me enojé y dije 'basta', porque ellos me hacían perder el tiempo y a Claudio también", expresó la mujer con frustración.

Pedido desesperado en Chubut

Silvina denunció el círculo vicioso de la burocracia: "Llamo a un lado y me dicen que hable con otro, hacen promesas que no cumplen. Mientras tanto, Claudio vive de la cama a la mesa, sin nadie que lo cuide".

La mujer insistió en que Claudio tiene los mismos derechos fundamentales que cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad o su falta de documento.

"Lo que quiero es que el Estado se haga cargo de él como corresponde. Que lo lleven al (hogar de ancianos) Pablo VI, que es el lugar que me prometieron, para que tenga atención médica, compañía y dignidad".

Hogar Paulo VI, Comodoro Rivadavia El hogar de ancianos Paulo VI, en Comodoro Rivadavia.

Silvina reconoció que ya agotó sus posibilidades de ayuda y teme que, llegado el momento, Claudio no tenga acceso ni siquiera a servicios funerarios debido a su situación migratoria irregular.

"Yo solo quise darle una mano para que no sufriera como podría haber sufrido estando solo y ciego en la calle. Esto es una tomada de pelo, ya no puedo seguir así", concluyó con un mensaje directo a las autoridades para que actúen con urgencia.

La respuesta oficial

Luego de que el caso tomó estado público, la responsable de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de Comodoro Rivadavia, Viviana Traversa, explicó en diálogo con ADNSUR que la intervención del área comenzó recién en abril debido a que Claudio carecía completamente de documentación.

"Lo acompaña una de nuestras cuidadoras domiciliarias y se hace la cédula chilena que él había perdido, la cual recién va a llegar a partir en el mes de octubre", detalló.

Según explicó, una vez que obtenga ese documento podrán iniciar el trámite migratorio argentino, fundamental para que acceda a derechos básicos. Mientras tanto, se le ofrecieron alternativas de acompañamiento, aunque limitadas por su falta de autonomía.

La funcionaria municipal explicó las dificultades operativas del caso: "Llevar a una persona ciega a otro espacio que desconoce, sin saber cómo manejarse, es ponerlo en un estado de indefensión. Se hizo una entrevista con el Instituto Luis Braille para que reciba capacitación, pero la cuidadora no accedió a trasladarlo. Ella en este momento lo que quiere es sacarlo de su casa".

Traversa aclaró que Comodoro Rivadavia no cuenta con un albergue municipal con asistencia permanente. "Las personas que no tienen ningún tipo de previsión social, en el único lugar donde pueden alojarse de forma permanente es el hogar Pablo VI, que es de índole provincial. En este momento no tiene cupo".

Viviana Traversa, secretaria de Adultos Mayores de Comodoro Rivadavia Viviana Traversa, secretaria de Adultos Mayores de Comodoro Rivadavia.

"Entonces, las alternativas son solamente albergues transitorios, donde sí o sí requerimos que la persona pueda movilizarse sola", agregó la funcionaria.

Traversa destacó el espíritu solidario de la mujer que rescató al hombre del abandono. "Comodoro tiene estas características que lo vemos en Silvina, que es sumamente solidaria. La comunidad de Comodoro es solidaria, solidaria con las personas mayores, es solidaria también con otras edades".

Sin embargo, reconoció las limitaciones del sistema: "Lo que pasa es que para poder llegar a un buen término con una persona o en una intervención, necesitamos justamente esta colaboración mutua. Ojalá hubiésemos podido empezar a intervenir antes, pero a veces los tiempos para las tramitaciones no son los tiempos que las mismas personas quieren", afirmó.