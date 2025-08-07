Chile liberó por error a un peligroso asesino y lo buscan en Santa Cruz

El prófugo es un sicario venezolano de 18 años. Estaba detenido por el crimen de un conocido empresario de Santiago.

Un asesino a sueldo venezolano de solo 18 años de edad que trabajaba para una organización criminal internacional y estaba preso en Chile fue liberado por un error administrativo de la Justicia trasandina. Ante la posibilidad de que haya cruzado la cordillera, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió un comunicado y una alerta sobre su búsqueda.

El joven sicario, Alberto Carlos Mejía Hernández, está vinculado al grupo criminal conocido como Tren de Aragua . Cumplía prisión preventiva por la causa del asesinato de un conocido empresario, pero el 10 de julio pasado fue dejado en libertad por la Gendarmería de Chile -equivalente al Servicio Penitenciario argentino- debido a la mala interpretación de una comunicación interna.

Las autoridades chilenas creen que Mejía Hernández salió de su territorio y especulan con la posibilidad de que haya huído a Perú. No obstante, no se descarta su cruce hacia la Argentina , por lo cual, este miércoles, el gobierno santacruceño activó la alerta.

El comunicado del gobierno de Santa Cruz

“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana”, indica el comunicado.

“Al mismo -continúa–, se lo vincula directamente con la organización criminal internacional conocida como ‘Tren de Aragua’. Cualquier persona que posea información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911”.

La liberación de Mejía Hernández tiene que ver con una sucesión de equívocos. Encarcelado bajo el nombre de Osmar Ferrer Ramírez -que resultó ser falso- fue liberado por funcionarios de Gendarmería que, tras un torpe encadenamiento de oficios judiciales contradictorios, interpretaron que debían dejarlo ir.

Una advertencia enviada por correo electrónico, que indicaba que no debían excarcelarlo, no fue considerada a tiempo. Apenas cruzó la puerta, Mejía Hernández desapareció entre las calles del barrio Franklin de Santiago junto a dos cómplices.

Crimen por encargo en Santiago de Chile

El prófugo, junto a tres cómplices también venezolanos, estaba cumpliendo prisión preventiva por el crimen del empresario José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio santiaguino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo del edificio donde residía.

En dicha situación, dos de los sicarios que, según se estableció en la investigación posterior, llevaban cerca de dos horas esperando, se bajaron de un automóvil y amenazaron a Reyes Ossa y su amigo con armas de fuego.

El empresario y la otra persona huyeron en direcciones opuestas, pero Reyes Ossa fue alcanzado enseguida, le dispararon tres veces y uno de los proyectiles le ingresó por el cuello, provocando su muerte instantánea.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, testimonios de los propios involucrados en el hecho indican que autor intelectual sería una persona de nacionalidad chilena que los habría contactado debido a “líos amorosos” relacionados con la víctima, les habría pagado 4.500.000 pesos chilenos (unos 4.700 dólares) por adelantado y prometido 30.000.000 en total (31.500 dólares) por el trabajo criminal.