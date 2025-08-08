El Gobierno confirmó que dio de baja más de 100.000 pensiones por discapacidad: qué detectaron

Había miles que eran de personas fallecidas, mientras que detectaron varias personas que habían presentado los mismos estudios médicos. Los detalles que dio el vocero Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció este viernes en su habitual conferencia de prensa, que se dieron de baja más de 100.000 Pen siones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Según informaron, el 60% de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean solamente para las personas que lo necesitas.

El anuncio del Gobierno Nacional se concreta días después del rechazo al veto del presidente Javier Milei, a la ley que aumentaría el presupuesto para el sector.

“En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones , concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores“, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Además, confirmó que se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión.

El "ahorro" será de $35.000 millones

El cálculo del Ejecutivo sobre el “ahorro” que representará para las arcas del Estado estas bajas en Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral, será de unos $35.000 millones mensuales.

Entre las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes como varias personas que presentaron la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, justificó el funcionario desde la Casa Rosada.

“Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, en el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, afirmó Adorni.

discapacidad andis 1200.jpg

Las pensiones se elevaron hasta pasar el millón

Para más datos, y a modo ilustrativo, Adorni recordó que: “Entre 2003 y 2015 (los tres gobiernos kirchneristas) la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000″.

Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 -durante el gobierno de Mauricio Macri- “para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández”.

El portavoz oficial también expresó que: “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales".

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

pensiones discapacidad

En diálogo con Infobae, las autoridades de la ANDIS explicaron que las auditorías que llevó a estas bajas “es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.

La investigación interna alcanza a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.