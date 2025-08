Eulogia sufre una discapacidad y vive en una casa de maderas y chapas en Las Coloradas

Casa de Eulogia 1

Sin refugio para el invierno

Esta vez en diálogo con LMNeuquén explicó: “Mi historia es que estoy viviendo en una casa de chapas y cartón y no tengo leña. Cuando yo iba al municipio no me querían entregar leña”. A su triste panorama, añadió que “yo antes cuando estaba soltera fui a pedir un terreno y una casita para mí y mi hijo y me dijeron que yo tenía que esperar y yo esperé mucho. Después supe que llegaba gente de afuera y le daban todo y a mí no me tenían en cuenta y no me ayudan mucho tampoco”. Para esto hay que tener en cuenta que la vida en el campo puede ser desafiante para cualquier persona, pero para alguien con discapacidad, puede ser muy difícil.

La falta de acceso a servicios y recursos, combinada con las barreras físicas y sociales, puede hacer que sea difícil para personas con alguna condición distinta al resto y que le impida salir adelante.

La actitud de lucha y reclamo de Eulogia ha generado amores y odios en la propia localidad. Desde ya los odios pueden resultar sumamente injustificados si se trata de alguien que quiere mejorar su calidad de vida. Al respecto declaró que “yo no voy a aflojar para que me den un terreno, una casita que esté mejor. Que tenga gas y todo eso”.

La joven contó además que hace unos dos años está en pareja con Héctor Barros y desde entonces comparten sus días en una precaria vivienda que no cuenta con ninguna comodidad y es atravesado por los fríos por cada rincón sin piedad. “Ahora vivo con mi compañero en su humilde casa pasando mucha necesidad porque a él también le dijeron que le iban a ayudar a hacer su casita y nunca lo ayudaron. Yo antes vivía con mi mamá y mi hijo Jaime Uriel de 16 años”, señaló. Asimismo comentó que el joven no vive con ellos por las duras condiciones que enfrentan y que permanece al cuidado de su abuela Celinda.

Casa de Eulogia 4

La barrera de la discapacidad

El invierno con sus abundantes condiciones climáticas adversas, han transformado la vida diaria de Eulogia en un verdadero reto y ante la falta de asistencia constante del municipio local, el apoyo comunitario ha resultado vital para que sigan luchando por su objetivo de contar con una vivienda digna. En este sentido han jugado un papel importante de sostén todos aquellos vecinos que le han brindado leña seca, alimentos y hasta en algunos casos dinero en efectivo.

Más adelante hizo referencia a sus cuestiones personales. “Yo estoy discapacitada de la pierna y de la cabeza. Nací así cuando mi mamá me tuvo y tengo los papeles del JUCAID”, explicó con sus propias palabras. Al mismo tiempo exhibió el certificado que acredita su discapacidad. En cuyo frío diagnóstico se puede leer que padece “anormalidades de la marcha y de la movilidad. Retraso mental moderado. Diplejía espástica. Trastorno del lenguaje expresivo. Parálisis cerebral infantil”.

A pesar de todas estas condiciones Eulogia nunca se rindió y siempre siguió para adelante rompiendo barreras y queriendo un futuro mejor para ella, para su hijo y para su compañero de vida. “Yo nací en Las Coloradas y de acá no nos movimos más con mis padres Gerardo Morales y Celinda Calfupan. Ahora vivo a la salida del pueblo y siempre tenés que estar peleando por la leña y la garrafa. También parece que se enojaron del municipio conmigo cuando hablé con RTN y por eso sigo luchando nomás”.

Casa de Eulogia 3

Una vivienda que parece un galpón

Hace apenas unos días, y a partir de su reclamo mediático, personal municipal inició una construcción de maderas en la misma propiedad de la pareja de Eulogia. Sobre esto la joven contó que “Defensa Civil del municipio está haciendo como un comedor y las piezas no. Vamos a tener que ir a dormir donde vivimos ahora nomás. Y parece un galpón, no es casa”. Completó diciendo que “es de puro chapas de cartón el techo y yo le dije a mi compañero ahora si vamos a quemarlo de verdad”. Por sus palabras se puede entender que la joven busca estabilizar su vida consiguiendo una vivienda digna que le permita vivir de manera segura y cómoda junto a sus afectos.

Por otra parte hizo un llamado a la solidaridad solicitando que le puedan ayudar con otras cosas. “Si me pueden donar alimentos, ropas, una cocina a gas usada que ande mejor el horno, una heladera usada y una cama porque con mi pensión por discapacidad no me alcanza”, detalló. A los interesados en colaborar, la joven dejó el CBU 0000003100068167452452 (a nombre de Morales, Eulogia Nélida) o su número de teléfono 2942-362813 (solo mensajes de audio por WhatsApp o llamada común).-