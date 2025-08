Preocupación por la salud del periodista Cherquis Bialo: está internado y piden donaciones de sangre

cherquis bialo internado

La trayectoria de Cherquis Bialo

Con más de 60 años de trayectoria, su voz, su escritura y su presencia marcaron generaciones enteras. Desde su irrupción en El Gráfico en los años 60, hasta sus columnas actuales en medios digitales y radiales, su recorrido es tan vasto como significativo para la cultura deportiva argentina.

Nació en Montevideo en 1940, pero criado desde pequeño en Buenos Aires, Cherquis encontró su pasión en la palabra escrita. Comenzó su carrera como pasante en el diario Clarín, pero su gran salto fue en El Gráfico, donde firmó más de 1.200 artículos bajo el seudónimo Robinson. Fue testigo privilegiado de la gloria del boxeo argentino, de los mundiales de fútbol y de las leyendas que hicieron historia, siendo el autor de las biografías de Diego Armando Maradona, Carlos Monzón y Ringo Bonavena.

Cherquis Bialo 3

Durante los años 80, fue director editorial de la emblemática revista, liderando una etapa de esplendor. Pero su voz también resonó fuerte en la radio: fue figura de La Oral Deportiva en Radio Rivadavia y participó de programas en Splendid, Mitre y Continental. En TV trabajó en programas como Tribuna Caliente, Polémica en los estadios y Telefé Noticias.

Gracias al oficio de periodista cubrió Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol e hizo grandes entrevistas a deportistas de la época, desde Muhammad Alí y Bobby Fischer a Pele y Alfredo Di Stéfano.

cherquis pele

En 2008 asumió un rol institucional como Director de Comunicación de la AFA. Durante años, fue el vocero oficial de Julio Grondona y, más tarde, de Luis Segura. También presidió la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX), siempre comprometido con la profesionalización del oficio.

El periodista nacionalizado argentino ha sido reconocido con cuatro premios Martín Fierro, un Konex y el Fioravanti, también fue docente en la Universidad Católica Argentina durante 15 años. En julio de 2024, la Legislatura Porteña lo distinguió como "Personalidad Destacada" del periodismo deportivo, en reconocimiento a sus más de seis décadas de trayectoria.

El enojo de Cherquis Bialo contra dos colegas: "¿Qué necesidad y urgencia tiene esta basura?"

La iniciativa de Javier Milei de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol fue cuestionado desde su aparición en agenda. En este sentido, Bialo explotó contra dos periodistas que entrevistaron al mandatario el año pasado en Radio La Red y Radio Mitre respecto a este tema.

El motivo del enojo, indicó en Mañana Sylvestre, fue que no le preguntaran cuál es el carácter de necesidad y urgencia que reviste la aprobación de las Sociedades Anónimas Deportivas. "Me pregunto cómo dos periodistas deportivos que son estrellas, conductores de las dos radios importantes, tienen la posibilidad de entrevistar al presidente y no abordan el tema. No le dicen: 'señor, ¿qué necesidad y urgencia tiene esta basura?'", criticó.