Cherquis Bialo apuntó con todo contra dos colegas por una entrevista a Javier Milei: ¡Vergüenza!"

La crítica se dio en su columna de Mañana Sylvestre en Radio 10, donde en primer lugar, el uruguayo dijo: "Me pregunto cómo dos periodistas deportivos que son estrellas, conductores de las dos radios importantes, tienen la posibilidad de entrevistar al presidente y no abordan el tema. No le dicen: 'señor, ¿qué necesidad y urgencia tiene esta basura?'”.

"Cómo no le dicen que 'en el caso de que se pueda coimear a quien tiene la facultad de vender, que son decenas, cientos de miles, ¿qué hacemos en una asamblea, repartimos la coima que me da? O tiene una medida rencorosa y vengativa cuando me quiera cobrar toda la deuda que tengo con la AFIP y me saque el decreto 1212 que me libera del IVA y me clausure los estadios porque hay tres azulejos en un baño de platea, o porque hay una tribuna que está requiriendo revisión de la Dirección de Arquitectura, hasta que voy, le pido una entrevista, me recibe, y me dice 'flaco, vendelo', decile a tus socios que así no se puede", ejemplificó.

Luego, prosiguió en el mismo tema: "Me sentí avergonzado de que no le hayan preguntado 'señor, ¿usted cree que las SAD son prioritarias cuando estamos hablando de cuestiones de vida o muerte?'".

image.png

"En medio de todo eso aparecen dos periodistas que son estrellas y le preguntan al presidente ¿qué tal? Qué buena artista que es Fátima (Florez), que maravilla, lo felicito", puntualizó Bialo.