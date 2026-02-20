Alivio para Scaloni: se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y llega a la Finalissima

El Toro sufrió una distensión en el sóleo y la recuperación le demandará menos de tres semanas: estará en condiciones para el duelo ante España.

La preocupación que rodeaba al Inter de Milán y a la Selección Argentina finalmente se transformó en un suspiro de alivio tras conocerse los resultados de los estudios a Lautaro Martínez . Luego de abandonar el campo entre gestos de dolor en la derrota ante el Bodo Glimt, el club italiano brindó precisiones sobre el estado físico del atacante bahiense: la noticia llega para calmar las aguas luego de que el entrenador Cristian Chivu instalara la alarma con un diagnóstico preliminar muy sombrío.

El comunicado oficial del Neroazzurro detalló que el campeón del mundo sufrió una lesión muscular que, si bien lo marginará de los próximos compromisos, no reviste la severidad que se temía inicialmente . Los exámenes médicos determinaron que el Toro padece una "distensión en el sóleo de la pierna izquierda", lo que descarta una ruptura de fibras de mayor importancia. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni recibió la información con satisfacción, ya que el jugador llegará en condiciones para los compromisos internacionales, incluida la Finalissima.

La incertidumbre era total debido a las declaraciones postpartido del DT rumano, quien se mostró sumamente pesimista tras la caída por 3-1 en Noruega: el estratega había calificado la situación del goleador argentino de una manera que encendió todas las alarmas en el predio de Ezeiza y en Italia por igual. Ante la prensa, no ocultó su preocupación y sentenció que la lesión sufrida por el máximo artillero de la Serie A era "de gravedad" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2024253846923497830&partner=&hide_thread=false Lautaro Martínez no tiene lesión grave. Se va a confirmar que tiene una lesión muscular en el gemelo. Lo va a sacar de las canchas algunas semanas pero no es más que un desgarro. pic.twitter.com/EbZqQeaS8u — Gastón Edul (@gastonedul) February 18, 2026

El Inter pierde a su figura para el clásico

Lautaro comenzará de inmediato un tratamiento de recuperación que incluye la aplicación de plaquetas para acelerar la cicatrización de la zona afectada y reducir los tiempos de inactividad. Por ello, se estima que el surgido en Racing estará fuera de las canchas por un periodo aproximado de 18 a 21 días, dependiendo de su evolución ante las cargas de trabajo. La institución lombarda informó que el delantero “volverá a ser evaluado la semana próxima” para ajustar los pasos a seguir en su rehabilitación.

Pese a las buenas noticias para el combinado nacional, el panorama para el conjunto milanés es bastante más complejo debido al cargado calendario que tiene por delante. El Neroazzurro deberá afrontar la revancha ante el equipo nórdico y el crucial Derby della Madonnina frente al Milan sin su principal referencia ofensiva dentro del área. La baja del capitán representa un desafío táctico para Chivu en una etapa en la que el equipo se juega la permanencia en las copas y la punta del certamen doméstico.

Embed

La recuperación estimada permitirá que Martínez tenga un margen de dos semanas de preparación futbolística antes del gran duelo frente a España en Qatar. La situación garantiza que la estructura titular de la Albiceleste no sufra modificaciones de último momento por causas de fuerza mayor en la delantera. Desde el entorno médico del club indicaron que el proceso será llevado con cautela para evitar cualquier tipo de recaída en una zona tan traicionera como el sóleo.