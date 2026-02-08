Gol con récord incluido: Lautaro Martínez la rompió y el Inter es más líder que nunca

Con otro tanto del Toro, el elenco lombardo apabulló por 5-0 al Sassuolo y le sacó ocho puntos de ventaja al Milan.

El Inter continúa su marcha triunfal en la Serie A tras golear por 5 a 0 al Sassuolo en una exhibición de jerarquía colectiva. Bajo la conducción táctica de Cristian Chivu, el conjunto milanés demostró una solidez que lo posiciona como el máximo candidato al título en el certamen doméstico.

El equipo neroazzurro supo adaptarse a un planteo inicial complejo por parte del rival, que intentó disputar la posesión del balón durante los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, la efectividad en la pelota parada permitió abrir el marcador mediante un cabezazo certero de Bisseck .

Lautaro Martínez volvió a ser la figura central del equipo al demostrar una gran capacidad de sacrificio: el delantero, habituado a estar más cerca del área, debió retrasar su posición habitual para colaborar activamente en la gestación del juego y la presión . Pese a estar marcado de cerca durante gran parte del compromiso, el capitán encontró los espacios necesarios para ser determinante en el resultado final del partido. Su labor facilitó la aparición de otros compañeros que aprovecharon los huecos generados en la defensa rival.

¡EL TORO, SIEMPRE ESTÁ EL TORO! Con una jugada que arrancó desde el lateral, Lautaro Martínez controló, definió y marcó el 3-0 de Inter sobre Sassuolo. Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j5bqVpGwcB

El campeón del mundo no desaprovechó su oportunidad y marcó un gran gol de zurda tras controlar la pelota con el pecho en el inicio del complemento. Con este nuevo grito, el Toro alcanzó una cifra histórica para la institución italiana en el certamen local: igualó a Roberto Boninsegna como el tercer máximo goleador de la historia del club, consolidando su estatus de ídolo absoluto entre los aficionados que colmaron el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020574156060803566&partner=&hide_thread=false ¡EL TORO SIGUE HACIENDO HISTORIA EN EL NEROAZZURRO! Lautaro Martínez marcó un gol en el triunfo de Inter por 5-0 ante Sassuolo y de esta manera, el argentino llegó a los 171 tantos para convertirse en el tercer máximo goleador del conjunto italiano junto a Roberto Boninsegna. pic.twitter.com/wC7hBsJV4O — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

El Inter le sacó ocho puntos a su clásico Milan en la tabla

La contundencia se completó con las intervenciones de Marcus Thuram y Luis Henrique, quienes aprovecharon las constantes asistencias de un Federico Dimarco que estuvo inspirado. El resultado final reflejó la superioridad absoluta de un plantel que no bajó la intensidad y sigue de racha. Con esta victoria, el cuadro lombardo alcanzó las 58 unidades en la tabla de posiciones y extendió su ventaja a ocho puntos sobre su inmediato perseguidor en la clasificación general, su clásico rival Milan.