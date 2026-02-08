La escalofriante lesión de una campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Brutal"

Una famosa esquiadora cayó durante una prueba de descenso y los gritos de dolor paralizaron a todos: la organización debió poner música ambiental.

La legendaria esquiadora Lindsey Vonn protagonizó el momento más dramático de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 tras sufrir un grave accidente. La múltiple campeona mundial cayó violentamente durante la prueba de descenso , lo que obligó a su inmediata evacuación en helicóptero desde la pista. A sus 41 años, la atleta buscaba una hazaña histórica al regresar a la máxima cita deportiva tras haber ganado el oro en Vancouver hace una década y media. Su participación generaba una expectativa inmensa entre los aficionados, quienes presenciaron con angustia el inesperado desenlace de su carrera olímpica .

El incidente ocurrió en la parte alta de la pista Tofana, ubicada en la imponente región de los Dolomitas, mientras la deportista lideraba la competencia. La norteamericana perdió el control de su trayectoria tras enganchar su bastón derecho con una de las banderas que delimitan el trazado del descenso. Al momento del impacto, la representante de los Estados Unidos mantenía una leve ventaja sobre la alemana Emma Aicher en el cronómetro oficial del certamen. El accidente se produjo apenas en el primer sector del recorrido , dejando a la deportista tendida e inmóvil sobre la nieve.

El silencio se apoderó del estadio mientras los equipos de rescate acudían velozmente para asistir a la competidora que permanecía atrapada en sus esquís. Según los reportes desde el lugar, la organización debió utilizar música ambiental para intentar cubrir los sonidos de dolor que emitía la esquiadora. La comentarista de la BBC y ex colega de Vonn, Chemmy Alcott, manifestó su profunda conmoción durante la transmisión en vivo por la gravedad de lo observado. La comunicadora señaló que el riesgo asumido por la atleta era sumamente elevado y subrayó: “El impacto para su cuerpo se duplica. Es brutal”.

La situación física de la deportista era crítica antes de iniciar la competencia, dado que contaba con una rodilla derecha reconstruida con piezas de titanio. Además, apenas una semana antes, había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior durante una prueba de la Copa del Mundo en territorio suizo. Pese a este diagnóstico médico adverso, Vonn decidió presentarse en los Juegos Olímpicos tras haber anunciado su retiro oficial hacía ya cinco temporadas atrás. Su determinación de volver a competir en el más alto nivel mundial despertó tanto admiración como preocupación entre los especialistas.

Por qué la final tuvo que ser suspendida momentáneamente

La norteamericana ostenta un palmarés envidiable con 84 victorias en la Copa del Mundo y once medallas obtenidas en los eventos más importantes del esquí. Su palmarés incluye un oro olímpico y dos consagraciones doradas en campeonatos mundiales, lo que la sitúa como una leyenda absoluta de la disciplina. La caída de la estrella no solo puso fin a su sueño olímpico en 2026, sino que representó un golpe psicológico para el resto de las competidoras: la final debió ser suspendida momentáneamente mientras se despejaba la pista y se garantizaba la seguridad de las demás participantes.

Tras el retiro de Vonn, la jornada continuó con un clima de tensión que afectó el desempeño de otras figuras importantes del esquí alpino internacional. Incluso, la austríaca Nina Ortleib sufrió un percance similar minutos después, aunque afortunadamente pudo recuperarse y descender por sus propios medios físicos. El mundo del deporte invernal aguarda ahora con incertidumbre los partes médicos detallados sobre las lesiones sufridas por la campeona de Minnesota.