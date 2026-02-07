Fiesta de la Confluencia 2026: cuánto cuestan los juegos del parque de diversiones

El parque con juegos mecánicos dela isla 132 es otro de los atractivos de un festival lleno de propuestas para todos los gustos. Conocé los precios.

Más allá del escenario central, que este sábado convoca al público rockero con la presentación de bandas como Kapanga, Bersuit o No Te Va Gustar, la Fiesta de la Confluencia se luce en su tercer día con propuestas variadas para todos los públicos, incluidos los niños, que esperan estas fechas para subirse a los juegos mecánicos del tradicional parque de diversiones.

Desde la apertura del predio, alrededor de las cinco de la tarde, ya se podía ver al personal del parque alistando el equipamiento para otra tarde de diversión. El sol abrasante y las temperaturas por encima de los 35 grados postergaron la afluencia del público, que llegó atraída por las distintas propuestas de juegos para chicos y grandes.

Con tres boleterías instaladas y la posibilidad de pagar los juegos con transferencias o billeteras virtuales, el parque de diversiones promete un acceso fácil a cada atracción. Cuando baja el sol, las filas se alargan, y son muchos los que aprovechan a subir a más de un juego.

Fiesta de la Confluencia parque de diversiones Claudio Espinoza

Los precios del parque de diversiones

Este año, los juegos inflables y mecánicos de la fiesta cuestan entre 7 y 12 mil pesos, según el tipo de atracción. Las propuestas para los más chiquitos, que incluyen la calesita, un tren, motos y juegos de Cars tienen un valor de 7 mil pesos por vuelta.

El parque inflable, otro de los favoritos de los más chicos, tiene un valor de 12 mil pesos, y mientras que las camas elásticas con arneses, tipo saltarín, exigen un pago de 10 mil pesos por cada acceso.

Para los niños de más edad, las opciones incluyen simuladores de realidad virtual y cuatriciclos, por un valor de 10 mil pesos para cada vuelta.

La boletería también ofrece una serie de juegos inflables y mecánicos a 9 mil pesos cada uno, como la atracción de Pluto, juegos de hidrgel, los cilindros que giran sobre el agua, los juegos de reloj y megatrón, así como las sombrillas, el tradicional samba y el juego inflable con tobogán.

Fiesta de la Confluencia parque de diversiones Claudio Espinoza

Qué pueden hacer los niños en la Fiesta de la Confluencia

El parque de diversiones atrae a los niños que también concurren al escenario infantil, un rincón de la isla 132 que ofrece shows de música, teatro, circo y magia con dos presentaciones diarias, a las 19 y a las 20. Los dos espacios se encuentran muy cerca del acceso por calle Río Negro, a orillas del río Limay.

Además del escenario infantil, la isla 132 también ofrece una globa de paleontología y arqueología a cargo de la Secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén, que incluye espacios para desenterrar fósiles, juegos robóticos y una réplica del gigantosaurus carolinii.

La compañía de danza Elevé permite hacer un recorrido aéreo de cinco minutos sobre el río Limay en sus tradicionales sillas voladoras. La atracción es también una de las más buscada por los niños, aunque requiere hacer una fila temprano para conseguir un número para los cuatro vuelos que salen a cada hora.

Fiesta de la Confluencia parque de diversiones Claudio Espinoza

Por otra parte, el centro de convenciones Domuyo también ofrece una activación de dinosaurios para las infancias. Se trata de una iniciativa privada que exige el pago de una entrada, pero que está abierta durante las jornadas de fiesta.

Para los niños también hay opciones de juguetes, souvenirs y alimentos. Los juegos naturales se consiguen por 6 mil pesos y los licuados de fruta cuestan 8 mil pesos, mientras que las gaseosas en lata se consiguen por 5 mil pesos. Las bolsas de pochoclos se consiguen entre los 3 mil y los 15 mil pesos, según el tamaño, y las manzanas caramelizadas cuestan 3 mil pesos.

Para los que accedan al predio temprano y con niños se recomienda consumir agua, usar gorra y protección solar, ya que este fin de semana la Fiesta de la Confluencia se vive con intensas temperaturas.