La sorpresa de la Fiesta de la Confluencia 2026: las fotos del imponente show de Lit Killah en Neuquén

El artista fue anunciado apenas unos días antes del inicio del evento. Su presentación fue en el escenario Limay.

Lit Killah fue la sorpresa de esta 13ª edición de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén.

Lit Killah fue la sorpresa de esta 13ª edición de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. El artista fue anunciado apenas unos días antes del inicio del evento, que se desarrolla desde el jueves 5 de febrero hasta este domingo.

Su presentación se llevó adelante en el escenario Limay, en paralelo a La Beriso, que brindó su show en el escenario Confluencia. Su show reunió a miles de fanáticos que tuvieron la oportunidad de escucharlo por segundo año consecutivo.

La ciudad vivió una jornada épica de rock marcando una noche histórica, con clásicos que unieron a jóvenes y adultos. Una vez más, la Isla 132 vibró ante una multitud de 410 mil personas que colmaron cada rincón del predio disfrutando del tercer día del festival.

No Te Va Gustar asumió el rol de cierre pasada la medianoche. La banda uruguaya demostró por qué es una de las más convocantes del rock latinoamericano, desplegando hits que mantuvieron miles de personas cantando al unísono, y amalgamando diversas generaciones con sus grandes clásicos.

Bajo el cielo estrellado neuquino, La Beriso ya había hecho lo suyo protagonizando uno de los momentos más emotivos de la velada. La banda platense desplegó toda su potencia rockera y resonó profundamente en el público patagónico.

Kapanga subió las revoluciones a las 20:55 con su rock festivo inconfundible. “El Mono” y su banda convirtieron el campo en una fiesta gigante. Fiel a su estilo descontracturado y con una patineta recorrió el gran escenario mientras se lucía con sus tradicionales canciones qué hicieron saltar a todos.

Minutos antes de las 20, y con la luz del día aún siendo la protagonista, Bersuit Vergarabat desató la locura total. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por sus históricos integrantes desplegó un repertorio que incluyó desde “La Argentinidad al Palo” hasta “La Bolsa”, generando un clima de mucha diversión entre el público presente.

Comodines apareció apenas unos minutos después de las 19 y sacó varias cartas bajo la manga una conexión genuina con el público que coreó cada estribillo.

La jornada había arrancado a las 18 con las dos bandas ganadoras del Pre Confluencia, se lucieron en el escenario mayor Ñuke Mapu, con su folklore patagónico y Klown con su Punk Rock.

Fiesta de la Confluencia 2026: las mejores fotos de Lit Killah

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

IMG_1335

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza