Fiesta de la Confluencia 2026: las mejores fotos de la noche de rock con Kapanga, Bersuit, La Beriso y NTVG

Repasá las imágenes de la tercera noche del evento más convocante de la Patagonia, que este sábado reunió a más de 400 mil personas. ¡Buscate entre el público!

Neuquén vive una jornada épica de rock en la décimo tercera edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia marcando una noche histórica, con clásicos que unieron a jóvenes y adultos. Una vez más, la Isla 132 vibró ante una multitud de 410 mil personas que colmaron cada rincón del predio disfrutando del tercer día del festival, con el cierre a cargo de No Te Va Gustar.

Bajo el cielo estrellado neuquino, La Beriso ya había hecho lo suyo protagonizando uno de los momentos más emotivos de la velada. La banda platense desplegó toda su potencia rockera y resonó profundamente en el público patagónico.

Kapanga subió las revoluciones a las 20:55 con su rock festivo inconfundible. “El Mono” y su banda convirtieron el campo en una fiesta gigante. Fiel a su estilo descontracturado y con una patineta recorrió el gran escenario mientras se lucía con sus tradicionales canciones qué hicieron saltar a todos.

Minutos antes de las 20, y con la luz del día aún siendo la protagonista, Bersuit Vergarabat desató la locura total. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por sus históricos integrantes desplegó un repertorio que incluyó desde “La Argentinidad al Palo” hasta “La Bolsa”, generando un clima de mucha diversión entre el público presente.

Comodines apareció apenas unos minutos después de las 19 y sacó varias cartas bajo la manga una conexión genuina con el público que coreó cada estribillo.

La jornada había arrancado a las 18 con las dos bandas ganadoras del Pre Confluencia, se lucieron en el escenario mayor Ñuke Mapu, con su folklore patagónico y Klown con su Punk Rock.

El festival continuará este domingo con una jornada que promete seguir haciendo historia en la capital neuquina. El line up del último día augura superar todos los récords de asistencia: Trueno cerrará la 13º edición, pero antes convocarán miles de personas Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi; y los dos ganadores del Pre Confluencia: Ninio Condenado y Magdalena Vitale.

