Fiesta de la Confluencia 2026: el mensaje de La Bersuit por los incendios en la Patagonia

La banda de rock se presentó este sábado y, luego del show expresaron su preocupación sobre los incendios en la región.

La Bersuit se presentó este sábado en la tercera jornada de la Fiesta de la Confluencia y, tras su concierto, aprovecharon la rueda de prensa para referirse a los incendios que afectan a la Patagonia, destacando que "hay mucha gente sufriendo" a causa de las llamas.

La magnitud de los incendios forestales que afectan a la región no pasó desapercibida para la banda, que expresó su preocupación y destacó la importancia de visibilizar el tema. "Es tiempo de hacerse responsables de estos asuntos, porque hay intereses detrás, y nosotros tenemos que darles visibilidad de alguna manera como artistas", señaló Carlos Germán ‘Cóndor’ Sbarbati, uno de los integrantes de Bersuit.

Por su parte, su compañero Daniel Suárez, expresó una mirada personal y cercana sobre la tragedia. “Más allá de los intereses, hay mucha gente sufriendo, gente que viene a buscar sueños y a cambiar su vida a la Patagonia”, señaló.

El crudo relato de uno de los integrantes de Bersuit

Durante la conferencia de prensa, Suárez compartió su experiencia directa con los incendios. “Tengo la suerte de tener un lugarcito en Trevelin. Los incendios siempre estuvieron cerca y me tocó hacer guardia de cenizas y cosas con mi esposa algunos años atrás. La verdad que es muy triste”, confesó.

“Le prometí a mi hijo venir ahora en marzo para acá, y tengo un amigo que trabaja como paramédico en la zona, que me dice que no te podés imaginar lo que es el olor, es horrible, como el cementerio”, contó.

A pesar de la magnitud de los daños ocasionados por el fuego, Suárez dejó un mensaje esperanzador: “A mí me da muchísima tristeza, pero sé que se va a apagar. Lo que hay que hacer es crecer nosotros; los árboles van a volver a crecer, pero nosotros tenemos que crecer también”.