Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes son los ganadores del monopatín, la moto y el 0 km en la tercera noche

Un nuevo sorteo se llevó a cabo en la tercera noche del festival. Los premios son un monopatín eléctrico, una moto eléctrica y un Toyota Yaris 0 km.

La Fiesta de la Confluencia 2026 ofrece noche a noche espectáculos y sorteos oficiales con importantes premios para el público. Durante la tercera noche del evento se conocieron los nombres de los nuevos ganadores, que se llevaron desde vehículos eléctricos hasta un automóvil 0 kilómetro.

El anuncio se realizó minutos después de las 21, sobre el escenario principal montado en la Isla 132, donde se desarrollan los shows centrales del festival. Allí se sortearon los tres premios correspondientes a la tercea jornada del megaevento, ante la presencia de miles de personas que disfrutaban de la programación artística.

El primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico , que quedó en manos de Gustavo Manuel Inostroza , quien resultó ganador con el número 049234 . Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica , que fue para María Fernanda Mena , con el número 039245 .

El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Mónica A. Corsino, quien participó con el número 048451, desatando el aplauso del público presente.

Fiesta de la confluencia sorteo ganadores Claudio Espinoza

El premio mayor se sortea el domingo

Más allá de los premios ya entregados, la expectativa continúa creciendo de cara a la noche de cierre del festival. El próximo domingo 8 de febrero se realizará el sorteo del premio mayor: una casa de dos dormitorios, que será adjudicada entre quienes hayan adquirido números para la rifa oficial.

Quienes deseen participar aún pueden anotarse en el stand de Viviendas Roca, ubicado en el ingreso al predio por calle Río Negro, junto al puesto de Recursos Hídricos. Además del sorteo de la vivienda, durante esa jornada final también se entregarán otros premios, entre ellos más monopatines eléctricos, motos y una camioneta Toyota Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI 6 MT 0 km.

Desde el municipio informaron que en total se pondrán a la venta 50 mil números, lo que amplía las posibilidades de participación a lo largo de todas las noches del evento.