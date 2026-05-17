Horóscopo del lunes 18 de mayo: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

La semana arranca con una energía astral que invita a la acción y los nuevos comienzos. Conocé qué dicen los astros para tu signo en este inicio de semana.

El lunes 19 de mayo abre una nueva semana con el Sol potenciando la voluntad y las ganas de avanzar. Mercurio favorece la organización mental y la comunicación clara, dos aliadas fundamentales para arrancar con el pie derecho. Este es el horóscopo de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries arranca la semana con una energía desbordante y foco claro. En el trabajo , es el día ideal para lanzar ese proyecto que venías pensando: la iniciativa tiene premio hoy. En amor , la sinceridad que te caracteriza abre una conversación importante con tu pareja. En salud , comenzar la semana con actividad física temprana marca el tono positivo para los días que siguen.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El lunes de Tauro arranca despacio pero con paso firme. En el trabajo, organizá las prioridades de la semana antes de sumergirte en las tareas: la planificación es tu mejor herramienta hoy. En amor, un mensaje o gesto afectuoso a primera hora del día pone al vínculo en la mejor sintonía. En salud, el desayuno completo y sin apuros es el mejor punto de partida para tu cuerpo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Mercurio activa la mente de Géminis desde temprano este lunes. En el trabajo, las reuniones, llamadas y negociaciones del día tienen resultado favorable: tu capacidad comunicativa está en su mejor momento. En amor, compartir los planes de la semana con tu pareja genera complicidad y coordinación. En salud, organizá los horarios de comida y descanso desde hoy: el caos de la semana no te gane de entrada.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El lunes cuesta un poco más para Cáncer, que aún lleva el ritmo del fin de semana. En amor, un intercambio cariñoso a la mañana te ayuda a transitar mejor la jornada. En el trabajo, empezá por las tareas más sencillas y avanzá hacia las complejas: la inercia positiva es tu aliada. En salud, llevá algo reconfortante al trabajo —una infusión, una fruta— para sostener la energía sin picos ni caídas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo arranca la semana con brillo propio y metas claras. En el trabajo, tu liderazgo natural es reconocido desde el primer día: aprovechalo para ordenar al equipo y marcar el rumbo. En amor, la energía que irradiás este lunes es magnética; las personas cercanas responden positivamente a tu presencia. En salud, el sol de la mañana te recarga: si podés caminar aunque sea unas cuadras, hacelo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El lunes es el día favorito de Virgo y se nota. En el trabajo, la lista de tareas de la semana ya está en tu cabeza desde el domingo: hoy la ejecutás con precisión y eficiencia. En amor, dedicar un momento de atención genuina a tu pareja en medio de la vorágine del inicio de semana vale más de lo que creés. En salud, la rutina ordenada que retomás hoy es tu mejor escudo contra el estrés semanal.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El lunes de Libra arranca buscando el equilibrio entre las obligaciones y el bienestar. En el trabajo, una decisión que venías postergando tiene hoy el contexto ideal para resolverse: confiá en tu criterio. En amor, la armonía en el vínculo depende hoy de una escucha genuina: prestá atención a lo que el otro necesita sin que lo diga. En salud, empezar la semana con una rutina de movimiento liviano marca una gran diferencia.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio arranca la semana con una intensidad enfocada y productiva. En el trabajo, tu capacidad de concentración es excepcional este lunes: aprovechala para las tareas que requieren profundidad y análisis. En amor, evitá llevar al vínculo las tensiones laborales del día; separá los mundos con consciencia. En salud, una rutina de respiración o meditación de cinco minutos al arrancar el día transforma tu energía.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El optimismo de Sagitario convierte el lunes en una oportunidad, no en un obstáculo. En el trabajo, una propuesta vinculada a la expansión o el aprendizaje recibe luz verde esta semana: empezá a moverla hoy. En amor, compartir entusiasmo y planes futuros con tu pareja fortalece el vínculo desde el arranque de la semana. En salud, el movimiento al aire libre aunque sea breve te pone en el mejor estado para el día.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El lunes es el terreno natural de Capricornio y los astros lo saben. En el trabajo, arrancás con una claridad de objetivos envidiable: sabés exactamente qué querés lograr esta semana y cómo. En amor, recordá que el éxito profesional no reemplaza la presencia emocional; un momento de conexión genuina con quien querés vale más que cualquier logro. En salud, cuidá la postura desde temprano: las horas frente a la pantalla se acumulan.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario arranca la semana con la cabeza llena de ideas y ganas de cambiar algo. En el trabajo, una propuesta innovadora que presentes hoy puede encontrar más receptividad de la esperada: el momento es favorable. En amor, la comunicación directa y sin rodeos genera claridad en el vínculo desde el inicio de la semana. En salud, establecer una rutina de sueño consistente esta semana es la base de todo lo demás.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El lunes llega a Piscis con una suave melancolía de fin de semana, pero también con inspiración renovada. En el trabajo, la creatividad y la empatía son tus herramientas más potentes esta semana: úsalas desde el primer día. En amor, un gesto tierno y espontáneo a primera hora del día pone al vínculo en la mejor frecuencia. En salud, establecer intenciones claras para la semana —aunque sean simples— te da un ancla emocional muy valiosa.