El mono de Kapanga bebió agua del Limay, volvió a Neuquén y la rompió en la Fiesta de la Confluencia

Martín Fabio contó una anécdota de la primera vez que vino a un boliche del bajo neuquino. Esta noche hizo disfrutar a más de 400 mil personas.

Como era de esperar, Kapanga hizo delirar al público de la Fiesta de la Confluencia en su tercera noche. Las más de 400 mil personas que concurrieron en la noche de este sábado disfrutaron de la música y el carisma de Martín Fabio, más conocido como el mono de Kapanga.

Sobre el escenario mayor deleitó con su repertorio y dejó alguna que otra frase. “Un placer estar acá, en la fiesta más grande de la Patagonia, en la Confluencia”. Luego se desplazó por el enorme escenario con extensión en forma de diamante del que dijo: “Patineta, pasarela, elevador, es como cuando vas a un hotel cinco estrellas que usas todo”.

Más tarde, en una conferencia de prensa detrás del escenario, se mostró cómplice y confidente con los periodistas que lo recibieron cantando, contagiados por la vibra del espectáculo.

“En esta provincia que no sé qué pasa, desde esa vez que vine a Ticket, cuando estaba el boliche, antes de 2000. Me llevaron a tomar agua al Limay y me dijeron: ‘Mirá que que si tomás agua de acá vas a venir siempre’. Agregó: “Es verdad, hace 25 años que venimos y siempre nos tratan con mucho cariño”.

Incluso admitió que vino hace poco, pero a disfrutar con su familia a la zona.

Reel Kapanga Conferencia de prensa

La confesión

Si bien dijo que esperaba su participación en este megaevento de la Patagonia, dijo que tuvo algún que otro percance. Aunque admitió que la energía del público fue muy buena, incluso que no esperaban tanta gente. “Cuando ves ahí que es un mar, un poco te tiemblan las piernas. La pasé muy bien, pero no me pude terminar de acomodar”, contó Martín Fabio.

Entre risas, agregó: “La pasarela era muuuy larga,. intenté caminar y me dije que no se puede dar la vuelta, iba a tardar tres temas. Intenté patineta, pero era demasiado esfuerzo, muy peligroso y estaba en mal estado”.

Incendios en la Patagonia

Previamente, La Bersuit también se había presentado en esta tercera jornada de la Fiesta de la Confluencia cuyos integrantes aprovecharon la rueda de prensa posterior a su show para referirse a los incendios que afectan a la Patagonia. Destacaron que "hay mucha gente sufriendo" a causa de las llamas.

La magnitud de los incendios forestales que afectan a la región no pasó desapercibida para la banda, que expresó su preocupación y destacó la importancia de visibilizar el tema. "Es tiempo de hacerse responsables de estos asuntos, porque hay intereses detrás, y nosotros tenemos que darles visibilidad de alguna manera como artistas", señaló Carlos Germán ‘Cóndor’ Sbarbati, uno de los integrantes de Bersuit.

Fiesta de la Confluencia bersuit Claudio Espinoza

Su compañero Daniel Suárez, compartió su experiencia directa con los incendios. “Tengo la suerte de tener un lugarcito en Trevelin. Los incendios siempre estuvieron cerca y me tocó hacer guardia de cenizas y cosas con mi esposa algunos años atrás. La verdad que es muy triste”, confesó.

“Le prometí a mi hijo venir ahora en marzo para acá, y tengo un amigo que trabaja como paramédico en la zona, que me dice que no te podés imaginar lo que es el olor, es horrible, como el cementerio”, contó.