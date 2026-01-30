Alerta naranja: seguí en vivo la tormenta y las incidencias en todo Neuquén

Live Blog Post

Dos incendios por la caída de rayos

En el marco de la alerta por tormenta eléctrica, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó la detección de dos focos de incendio dentro del área protegida, ambos originados por la intensa actividad eléctrica registrada durante la jornada. Las denuncias se recibieron a lo largo del día, en coincidencia con múltiples descargas que afectaron distintos sectores del parque. Si bien los incendios se encuentran contenidos, continúan las tareas de control para evitar reactivaciones.

Uno de los focos se localiza en la costa norte del lago Traful, donde intervienen brigadistas y guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi con base en la zona, con apoyo de la Policía de la Provincia de Neuquén y pobladores locales. El acceso al sector se realizó por vía lacustre y, al arribar, los equipos constataron que el fuego se originó en un ciprés impactado por un rayo. El foco fue rápidamente contenido y se mantienen trabajos preventivos en el área afectada.

El segundo incendio se registra en la zona de El Cruce, en cercanías de las rutas nacionales 237 y 40, dentro de un sector de estepa. En este punto trabajan brigadistas del Parque Nacional, bomberos forestales de la Provincia de Neuquén y Bomberos de Dina Huapi.