Alerta naranja: seguí en vivo la tormenta y las incidencias en todo Neuquén

En Neuquén rige alerta naranja por tormentas convectivas. Además de la caída de agua y posible granizo, hay un alto riesgo por descargas eléctricas.

Añelo es otra de las zonas más afectadas por los fuertes vientos y el corte de la ruta 7.

En Tricao Malal, las rutas ya están cortadas.

El alerta rige en toda la provincia, naranja en el oeste y amarilla en capital.

Gentileza Eloradanan

EN VIVO

El cierre de enero llega a Neuquén con un escenario climático complejo, marcado por la persistencia del calor y la llegada de fenómenos intensos. Tras varios días de temperaturas elevadas, el tiempo comenzó a desmejorar con presencia de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas convectivas que afecta a Neuquén durante la tarde y noche de este viernes 30 de enero.

De acuerdo al organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que en Neuquén podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada que podrían oscilar entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Este escenario se da en paralelo a la continuidad del calor en la región, ya que el SMN también mantiene alertas por altas temperaturas en distintos sectores de la provincia. La combinación de calor extremo y tormentas intensas refuerza el nivel de riesgo.

Temporal en Junín de los Andes

Un fuerte temporal de lluvia afectó también a Junín de los Andes, donde se registran precipitaciones intensas y persistentes que ya provocaron anegamientos en distintas calles de la ciudad. La gran cantidad de agua caída en pocas horas generó complicaciones en la circulación urbana.

El fenómeno también impacta en localidades cercanas y en amplios sectores de la zona rural, con caminos afectados y serias dificultades para transitar. (Fotos gentileza: Urbana Jandes radio stream)

junin de los andes tormenta
Ruta 51: caída del tendido eléctrico cerca del Mari Menuco

La tormenta que afecta a la región provocó en horas de la tarde de este viernes la caída del tendido eléctrico sobre la Ruta 51, en el tramo que conduce al lago Mari Menuco. El incidente se produjo a raíz de las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada. Según los primeros datos, la caída de los cables generó focos de fuego en el sector.

Ante esta situación, se recomienda evitar cualquier acercamiento a cables caídos y dar aviso inmediato a las autoridades frente a situaciones de riesgo, mientras se aguarda la intervención de los equipos correspondientes.

mari menuco
Añelo, muy complicado

Por estas horas, a situación más crítica se registra en la Ruta Provincial 7, en cercanías de Añelo, donde el tránsito quedó totalmente paralizado como consecuencia del temporal y las condiciones del terreno. Previo a ello, se pudo ver en videos difundidos en redes sociales, la fuerza del viento y la tierra que reducía considerablemente la visibilidad, generando grandes riesgos a quienes circulaban.

Otro sector complicado en esta zona, es la Ruta Provincial 5. Desde la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Añelo, informaron que conforme comunicación con el personal de Vialidad Provincial Distrito Uno Añelo, José Rojas, el sector Arroyo Punta Carranza "queda intransitable para todo tipo de vehículos debido al gran caudal de agua que atraviesa la traza".

añelo
Complicaciones en Ruta 40 y varias localidades que atraviesa

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron serias complicaciones en distintas rutas de la provincia. Sobre la Ruta Nacional 40 se solicita circular con extrema precaución en varios tramos afectados por la acumulación de barro y piedras sobre la calzada. A la altura de La Pampa del Salado y de Chorriaca, la cinta asfáltica presenta importantes obstáculos, y en este último sector los vehículos de menor porte no pueden transitar en este momento.

Además, otro punto comprometido se localiza sobre la Ruta 40 entre Buta Ranquil y Barrancas, a la altura de Las Hornillas, donde el agua atraviesa la calzada y arrastra una gran cantidad de piedras, especialmente en el sector ubicado al salir de Buta Ranquil. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y viales. (Video gentileza: Juan Carlos Parada)

Buta Ranquil y Barrancas (gentileza Juan Carlos Parada)

Dos incendios por la caída de rayos

En el marco de la alerta por tormenta eléctrica, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó la detección de dos focos de incendio dentro del área protegida, ambos originados por la intensa actividad eléctrica registrada durante la jornada. Las denuncias se recibieron a lo largo del día, en coincidencia con múltiples descargas que afectaron distintos sectores del parque. Si bien los incendios se encuentran contenidos, continúan las tareas de control para evitar reactivaciones.

Uno de los focos se localiza en la costa norte del lago Traful, donde intervienen brigadistas y guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi con base en la zona, con apoyo de la Policía de la Provincia de Neuquén y pobladores locales. El acceso al sector se realizó por vía lacustre y, al arribar, los equipos constataron que el fuego se originó en un ciprés impactado por un rayo. El foco fue rápidamente contenido y se mantienen trabajos preventivos en el área afectada.

El segundo incendio se registra en la zona de El Cruce, en cercanías de las rutas nacionales 237 y 40, dentro de un sector de estepa. En este punto trabajan brigadistas del Parque Nacional, bomberos forestales de la Provincia de Neuquén y Bomberos de Dina Huapi.

En pleno temporal la caida de un rayo provocó un incendio en Bariloche

Imágenes satelitales

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), vienen realizando un seguimiento minucioso del desarrollo del fenómeno meteorológico en toda la región.

En las imágenes satelitales que difundieron, se puede apreciar como la tormenta se comporta en el territorio de la provincia de Neuquén y el Alto Valle. A la izquierda, se ve dónde se ubicaba el fenómeno a las 17.13 y a la derecha se aprecia cómo está a las 18.47.

tormenta

Extrema precaución en rutas nacionales

Vialidad Nacional emitió cerca de las 19 un comunicado en el que solicitó transitar con extrema precaución por las rutas nacionales de la provincia del Neuquén, a raíz de las condiciones climáticas adversas que se registran en la región. El aviso fue difundido a las 18.44 y alcanza a toda la red vial nacional dentro del territorio provincial.

Desde el organismo nacional pidieron a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad o urgencia, respetar las indicaciones del personal y verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, a fin de prevenir incidentes. Para consultas actualizadas, recomendaron utilizar los canales oficiales de Vialidad Nacional.

Vialidad nacional comunicado de transitabilidad

Se acerca la tormenta a Neuquén

El cielo está totalmente cubierto y en dirección a Centenario se puede ver una nube con tono marrón. La tormenta de viento se avecina y se espera que pronto el agua se haga presente. En la zona céntrica ya cayeron las primeras gotas de lluvia y se espera algo más en las próximas horas.

lluvia en neuquen capital

Zapala y Las Lajas

La ruta 40 presenta muy poca visibilidad entre estas dos ciudades, por lo que se recomienda transitar con mucha precaución o incluso evitar salir de viaje si no es estrictamente necesario.

Personal de la Municipalidad de Las Lajas, se encuentra realizando limpieza de calzada en los ingresos a la ciudad por el desmoronamiento de sedimentos en la calzada, provocada también por las lluvias que hace algunas horas afectan a la región. (Video: Municipalidad de Las Lajas).

La calzada presenta acumulación de barro y piedras en distintos sectores, lo que dificulta la circulación vehicular y aumenta el riesgo de siniestros. Se recomineda a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y mantener distancia de frenado.

Las Lajas
En Chos Malal y alrededores la lluvia es intensa

El norte neuquino fue la primer región afectada por las tormentas. En Chos Malal la lluvia es muy fuerte y en las rutas, la visibilidad es muy baja. Uno de los videos que circula por redes, se puede apreciar como una ambulancia realiza el traslado de un paciente bajo la torrencial lluvia. (Video gentileza: Radio Chos Malal)

Chos Malal - Radio Chos Malal

Un poco de lluvia en la capital neuquina

Cerca de las 17, el cielo se puso totalmente gris en la ciudad y alrededor de las 17.30 se registró las primeras gotas cayendo en distintos sectores de Neuquén. Desde hace minutos, el centro de la ciudad está totalmente mojada.

Sin embargo, en la zona del río y otros sectores, no ha llovido, pero el cielo permanece amenazante y el viento empezó a soplar fuerte (video gentileza: Richard Rosas).

Paseo de la Costa la tormenta (gentileza Richard Rosas)

Cierre del paso fronterizo Pichachén

Gendarmería Nacional Argentina informó que el paso internacional Pichachén permanece cerrado a partir de las 12 de este viernes. La medida se adoptó en concordancia con lo dispuesto por la Resolución Exenta N.º 23 del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la República de Chile.

El organismo chileno reforzó las medidas preventivas debido a un evento meteorológico adverso que afecta a la zona cordillerana, donde se prevén precipitaciones, tormentas eléctricas y un alto riesgo de remociones en masa. En ese contexto, se resolvió inhabilitar la circulación por el paso fronterizo como acción preventiva.

En resguardo de la seguridad de las personas, el paso permanecerá cerrado hasta que las condiciones permitan un tránsito seguro. Según lo informado, las actividades se reanudarán el 1 de febrero a las 8. Se recomendó a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y planificar los desplazamientos teniendo en cuenta esta disposición.

Pichachen

Rutas intransitables en Tricao Malal

La Municipalidad de Tricao Malal informó, pasadas las 16, que las rutas provinciales 2 y 42 se encuentran intransitables como consecuencia de la crecida provocada por la fuerte tormenta registrada en la zona. Ante este escenario, se recomendó evitar la circulación por ambos trazados hasta nuevo aviso.

Como alternativa, permanece habilitada la Ruta Provincial 41, por Cancha Huinganco, aunque se solicitó transitar con extrema precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. En tanto, equipos municipales y de emergencia continúan trabajando para atender la contingencia y evaluar el estado de los caminos.

tormenta tricao malal
Suspensión de actividades al aire libre y piden evitar viajes

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén emitió una serie de recomendaciones preventivas ante la alerta naranja que rige para este viernes en la zona oeste de la provincia. El fenómeno, asociado a tormentas convectivas, podría provocar precipitaciones intensas, caída de granizo y descargas eléctricas, con riesgo directo para la población.

Desde el organismo solicitaron suspender actividades al aire libre, especialmente en campings, eventos masivos y sectores cercanos a espejos de agua o zonas húmedas, y evitar los viajes entre el centro y norte de la provincia, salvo situaciones de urgencia, durante la tarde y la noche.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, advirtió que se trata de un escenario de cuidado: “Es muy importante que todos sepan que pueden darse tormentas convectivas con gravedad. Una alerta naranja indica riesgo y daño directo sobre la población”.

md (7)

