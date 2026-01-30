Alerta naranja: seguí en vivo la tormenta y las incidencias en todo Neuquén

El cierre de enero llega a Neuquén con un escenario climático complejo, marcado por la persistencia del calor y la llegada de fenómenos intensos. Tras varios días de temperaturas elevadas, el tiempo comenzó a desmejorar con presencia de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia.
Temporal en Junín de los Andes
Un fuerte temporal de lluvia afectó también a Junín de los Andes, donde se registran precipitaciones intensas y persistentes que ya provocaron anegamientos en distintas calles de la ciudad. La gran cantidad de agua caída en pocas horas generó complicaciones en la circulación urbana.
El fenómeno también impacta en localidades cercanas y en amplios sectores de la zona rural, con caminos afectados y serias dificultades para transitar. (Fotos gentileza: Urbana Jandes radio stream)
