Vientos fuertes y lluvia en la provincia, para el domingo se amplía la alerta naranja en Neuquén

Las ráfagas superan los 75 kilómetros por hora en sectores cordilleranos. La lluvia comenzó a hacerse sentir en algunas localidades. Se espera que aumente la intensidad en las próximas horas.

Las alertas por viento y lluvia comenzaron a castigar la franja cordillerana de norte a sur como así también gran parte del centro de la provincia de Neuquén. Las ráfagas superan los 75 kilómetros por hora en algunas zonas mientras que se espera que estas condiciones de inestabilidad se intensifiquen durante este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja por lluvia para este sábado en el extremo sur de la provincia, en la zona de Los Lagos, como así también amarilla por viento. También rige una alerta amarilla para el resto de la cordillera y parte del centro de la provincia por fuertes vientos.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, indicó en horas de la noche de este sábado que, hasta el momento, no se registraba ningún tipo de afectación ni en rutas, ni en zonas urbanas, ni cordillerana .

“Estamos teniendo periodos fuertes de viento, lluvias por el momento débiles, pero ya persistentes tal cual se había emitido la alerta”, destacó el director de Defensa Civil a LM Neuquén e indicó que esta situación comenzó a partir de la tarde hacia la noche. E incluso continuará por la madrugada, dado que, de acuerdo a las previsiones, este domingo será el día de mayor intensidad de esos fenómenos.

El funcionario sostuvo que algunas localidades ya están reportando viento fuerte, sin novedades por el momento, pero se espera que continúe en horas de la madrugada y mañana del domingo.

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Localidades afectadas por las alertas

La provincia registró el ingreso de una masa de aire húmedo y frío que comenzó a afectar gran parte del territorio neuquino desde este sábado y hasta el próximo martes 17 inclusive. Cruz, detalló que este sistema frontal generará precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas de viento en diversas regiones.

Durante este sábado se detectaron en la zona centro, particularmente en la ciudad de Zapala cielo semi nublado, viento de 50 kilómetros por hora con ráfagas de 75 kilómetros por hora. En Picun Leufu estuvo despejado, pero con viento moderado y ráfagas de 70 kilómetros por hora.

En la localidad de Bajada de Agrio el cielo estuvo predominantemente nublado, aunque con viento fuerte; al igual que en Las Lajas donde estuvo parcialmente nublado con ráfagas de 75 kilómetros por hora.

SMA-lluvia-sin-nieve-Fede.jpg Federico Soto

En la ciudad de Villa la Angostura, en el extremo sur del territorio neuquino, también se registraron ráfagas fuertes. Fueron de 70 kilómetros por horas, con llovizna. En San Martín de Los Andes también hubo lluvia y viento con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. También en Villa Pehuenia estuvo algo nublado, se registró viento con ráfagas de unos 65 kilómetros por hora.

En la localidad de Villa Traful se detectó llovizna y viento moderado. Además, con viento algo menos intenso, más bien moderado, predominó en las localidades de Las coloradas, El Cholar y Buta Ranquil.

El tiempo en Neuquén

El SMN anticipó para este domingo en la ciudad de Neuquén y zona de influencia tiempo inestable con lluvias durante toda la jornada. Lluvias aisladas por la madrugada y mañana y lluvia el resto del día. También habrá viento próximo a los 80 kilómetros por hora durante la tarde. Aunque lel viento y ráfagas fuertes se harán sentir todo el día.

Además, descenderá la temperatura en la región, la mínima será de 15 grados y la máxima llegará a los 20 grados.