Dolor en Neuquén y la región por la muerte del periodista Flavio Ramírez

Un entrañable periodista de LM Neuquén y de la región falleció este viernes a los 56 años luego de una larga lucha contra una dolorosa enfermedad. Referente gremial, secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén elegido en tres oportunidades , fue un estandarte en materia de mejores condiciones laborales para los periodistas de la provincia.

Flavio era periodista de LM Neuquén y desde hace años estaba alejado de la redacción a partir de que asumió un rol gremial por el que fue elegido y al que se abocó hasta este último tiempo.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén (SIP) lo recordaron por su incansable pelea y compromiso “en busca de salarios dignos y mejores días para el periodismo desde sus entrañas: nuestros espacios en los que se disputa el ejercicio del derecho a informar y estar informados ”.

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“¡Gracias, Flavio!”, publicaron desde el gremio que integró y del que participó en cada lucha, ya sea contra la Reforma Laboral, la inclusión de la Zona Patagónica para las y los trabajadores de Prensa en el Alto Valle, que finalmente se consiguió. Últimamente lo tenía discutiendo las alternativas del Nuevo Estatuto de Prensa, como antes fue la renovación de una nueva Federación de Prensa. Una tarea interminable desde su rol representativo a nivel nacional.

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“Acompañamos en este doloroso momento a Romina Vega, secretaria general del Sindicato de Prensa de Neuquén, en la despedida de Flavio, integrante y dirigente de nuestro gremio, tres veces secretario general, también gremial e integrante de la Directiva Nacional en las últimas gestiones de la Federación. ¡Vamos a extrañarte, Flavio!”, lo recordaron desde el SPN.

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También desde la Delegación Regional Neuquén de la CGT despidieron a Flavio con "profundo pesar" al que calificaron como "excelente compañero, con su convicción clara y siempre luchando por lo colectivo". Extienden su acompañamiento a familiares y amigos y compañeros.