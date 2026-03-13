Alertas amarilla y naranja en casi toda la provincia: Qué pasará en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se registrarán fenómenos que pueden prococar emergencias o ser peligroso para la comunidad. Las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias intensas y otra amarilla por vientos fuertes que afectará a gran parte de la provincia de Neuquén durante este inicio del fin de semana. El fenómeno, vinculado al ingreso de un sistema frontal desde el Pacífico, generará inestabilidad, precipitaciones persistentes y ráfagas intensas.

Según el pronóstico, las precipitaciones más importantes se registrarán en la cordillera, donde los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 70 y 120 milímetros en los próximos días, mientras que el viento del oeste podría alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que en algunos sectores podrían llegar a los 100 km/h.

En Neuquén, la jornada del sábado comenzará con cielo mayormente nublado y condiciones variables. Se espera una temperatura mínima cercana a los 14 grados y una máxima que rondará los 27 grados , con viento predominante del sector oeste y sudoeste entre 20 y 38 km/h , mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h hacia la noche.

En el centro de la provincia, el día comenzará fresco, con mínimas cercanas a los 9 grados, cielo parcialmente nublado durante la madrugada y aumento de la temperatura hacia la tarde, cuando la máxima podría ubicarse alrededor de los 23 grados.

Allí también se esperan vientos moderados del sudoeste entre 13 y 22 km/h, con aumento de la nubosidad y probabilidad de inestabilidad hacia la noche.

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El sector más complicado

La situación será distinta en la zona cordillerana, donde el frente frío provocará las condiciones más intensas. Este sábado se espera lluvia moderada durante gran parte del día, con una temperatura mínima cercana a los 9 grados y una máxima de unos 15 grados. La presencia del viento será más fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h y precipitaciones que podrían continuar durante varios días consecutivos.

En tanto, en el norte neuquino, tendrán temperaturas algo más elevadas. El día comenzará con mínimas cercanas a los 12 grados y máximas que podrían alcanzar los 26 grados por la tarde, con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste moderados, aunque hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento.

lluvia y nieve La mitad de las provincias del país se encuentran bajo alerta del SMN.

Alerta meteorológica

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario responde a la llegada de un sistema frontal que provocará períodos ventosos y condiciones inestables en valles y mesetas, con lluvias más persistentes en la cordillera y descenso de la temperatura hacia los próximos días.

La alerta naranja por lluvias en el extremo sur de la provincia de Neuquén, en la zona de Los Lagos. En tanto que, la alerta amarilla por vientos fuertes comprenderá gran parte de la provincia, en la franja cordillerana hacia el norte, también el centro de la provincia. La excepción serán: Confluencia, el Este de Añelo, el Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por rutas, especialmente en sectores cordilleranos, donde las lluvias podrían generar complicaciones en caminos y visibilidad reducida. Además de:

evitar actividades al aire libre durante las ráfagas intensas.

asegurar objetos que puedan volarse.

mantenerse informado a través de los canales oficiales.

no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables.

evitar zonas inundables o cercanas a cauces de agua durante períodos de lluvias persistentes

Para el domingo, se espera una leve baja de la temperatura en la confluencia y la continuidad de la inestabilidad en la cordillera, con viento persistente y nuevas lluvias en sectores de montaña.