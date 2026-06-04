Alerta amarilla por fuertes lluvias con tormenta eléctrica: podrían caer hasta 60 mm

El SMN advirtió por precipitaciones persistentes con acumulados importantes durante la jornada. Cuáles serán las zonas afectadas.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Una nueva alerta meteorológica rige para distintas regiones del país y anticipa una jornada marcada por lluvias persistentes , acumulados importantes y posibles complicaciones en la circulación. Las autoridades pidieron mantenerse informado ante la evolución del fenómeno, que podría afectar actividades cotidianas en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas un alerta de nivel amarillo por intensas lluvias que afectarán varias zonas del país durante este jueves.

Y aclararon que esta advertencia implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, este tipo de advertencia busca que la población se mantenga atenta y tome recaudos antes de que las condiciones empeoren.

Alerta por fuertes lluvias que podrían superar los 60 mm

El SMN confirmó que rige por estas horas una alerta amarilla por lluvias que podrían mantenerse durante buena parte del día, y afectará a seis provincias.

El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Además, no se descarta que las lluvias estén acompañadas por actividad eléctrica en determinados sectores, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

Las zonas afectadas serán: el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y a sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.

mapa_alertas (1)

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían presentarse de forma sostenida, con momentos de mayor intensidad. Por eso, el SMN recomendó consultar periódicamente el sistema de alertas, ya que tanto las áreas alcanzadas como la intensidad del fenómeno pueden cambiar con el correr de las horas.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia del alerta amarilla, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas:

evitar salir durante los momentos de lluvia más intensa.

no sacar la basura para impedir que se tapen los desagües, limpiar canaletas y sumideros.

mantenerse alejado de zonas que puedan inundarse.

cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a una vivienda.

tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por tormenta y lluvia Por el fenómendo de El Niño, algunas regiones del país tendrán más lluvia de lo normal, mientras que otras experimentarán sequías.

La situación será monitoreada durante toda la jornada por el SMN, que actualiza sus alertas de manera periódica. Para quienes deban circular por rutas o calles anegadas, la recomendación principal es extremar la precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar sectores cubiertos por agua si no se conoce su profundidad.

En este sentido, recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.