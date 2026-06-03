Se viene un fuerte descenso de temperatura en Neuquén: cuándo vuelven las lluvias

El tiempo en Neuquén capital y sus alrededores comenzará a registrar modificaciones importantes con el correr de las horas. Luego de una jornada de miércoles que arrancó templada, las condiciones generales empezarán a mostrar el avance de una masa de aire frío y húmedo instalada sobre toda la región de la Patagonia norte.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), se prevén períodos nubosos y temperaturas estables de cara a los próximos días, acompañados de vientos inicialmente débiles. Sin embargo, la calma tiene fecha de vencimiento: hacia el fin de semana aumenta considerablemente la probabilidad de lluvias y se sentirá un marcado bajón térmico nocturno en la ciudad.

La inestabilidad comenzará a ganar terreno a partir de este jueves 4 de junio. Durante el día, el cielo se presentará inestable con una temperatura máxima que alcanzará los 13°C . El viento se hará sentir desde el sector sudeste a una velocidad promedio de 22 km/h, registrando ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h.

Al caer la noche del jueves, el cielo pasará a estar completamente cubierto, mientras que el termómetro descenderá hasta los 6°C con ráfagas de viento del sudeste que rondarán los 25 km/h.

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Para el viernes 5 de junio, el panorama otoñal se consolidará en el Alto Valle. La AIC informó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el día, repitiendo una temperatura máxima de 13°C. En este período diurno, el viento soplará de manera regular a unos 16 km/h con ráfagas de idéntica velocidad provenientes del sudeste. La complicación llegará en horas de la noche del viernes: bajo un cielo completamente cubierto, la temperatura mínima experimentará un fuerte bajón hasta posicionarse en los 3°C, obligando a los neuquinos a reforzar el abrigo.

El regreso de las lluvias para el fin de semana

El momento de mayor inestabilidad coincidirá de manera directa con el arranque del descanso semanal. Las proyecciones oficiales subidas a la web oficial del órgano indican que el paso de aire húmedo potenciará la formación de precipitaciones sobre la región capitalina.

El sábado 6 de junio será el día clave para sacar el paraguas. Durante las horas diurnas se pronostican lluvias débiles y dispersas sobre Neuquén, en un contexto donde la temperatura máxima trepará levemente hasta los 14°C. Los vientos rotarán hacia el sector oeste a 22 km/h, con ráfagas asociadas de hasta 29 km/h.

Hacia la noche del sábado, las nubes darán una pequeña tregua quedando el cielo parcialmente nublado, pero se registrará un frío extremo: el termómetro tocará los 0°C de mínima, abriendo la puerta a heladas matinales y obligando a extremar cuidados con los sistemas de calefacción en los hogares.

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Domingo inestable y ráfagas en ascenso

Para el domingo 7 de junio se profundizará el ambiente invernal en toda la zona del Alto Valle. La jornada diurna transcurrirá con un cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima que apenas logrará alcanzar los 11°C. El viento soplará desde el sudoeste a una velocidad constante de 29 km/h con ráfagas que se ubicarán en los 34 km/h.

La atención de las autoridades urbanas se centrará especialmente en lo que ocurra durante la noche dominical. El pronóstico extendido anticipa el regreso de las condiciones inestables y un incremento marcado en la intensidad del viento. Con una temperatura mínima estimada en los 2°C, las ráfagas rotarán hacia el sudeste y treparán de forma brusca hasta los 50 km/h, transformándose en el pico de mayor intensidad eólica de toda la semana.

Qué pasará durante el inicio de la semana

El lunes 8 de junio mantendrá la tendencia de jornadas grises, frías y sumamente húmedas sobre la capital provincial. Los datos oficiales provistos por el organismo interjurisdiccional detallan las siguientes condiciones para el comienzo de la rutina laboral:

Durante el día: El cielo permanecerá completamente cubierto, con una temperatura máxima que se congelará en los 11°C . Los vientos soplarán desde el sudeste a 19 km/h con ráfagas de la misma intensidad.

El cielo permanecerá completamente cubierto, con una que se congelará en los . Los vientos soplarán desde el sudeste a 19 km/h con ráfagas de la misma intensidad. Durante la noche: La nubosidad total persistirá y el termómetro registrará una temperatura mínima de apenas 1°C . Los vientos rotarán hacia el sector noreste a 12 km/h, acompañados de ráfagas leves de 15 km/h.

Ante este escenario variable que combina frío polar nocturno, lluvias dispersas el sábado y ráfagas moderadas el domingo por la noche, se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución por las rutas de la región debido a la visibilidad reducida y las calzadas potencialmente resbaladizas.