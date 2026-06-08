Alerta por tormentas y lluvias que superarían los 50 mm: a qué zonas afectará

El SMN advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos, con presencia de actividad eléctrica frecuente, granizo y viento.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en la segunda semana de junio, y a pocos días del comienzo del invierno, además de las bajas temperaturas se esperan intensos fenómenos en varias provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo por lluvias y tormentas que afectarán a varios sectores.

Según precisaron, este tipo de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta por lluvias: a qué zonas afectará

El organismo indicó que se espera una alerta por lluvias intensas y persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las zonas afectadas serán las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

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Alerta por tormentas: qué sectores estarán afectados

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Y afectará a la provincia de Formosa.

Recomendaciones del SMN

Ante este panorama, el organismo brindó una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Arranque de semana frío en Neuquén: ¿Continúa la inestabilidad?

El arranque de semana en Neuquén tendrá condiciones típicas de otoño, con frío en las primeras horas, una tarde algo más templada y cambios en el cielo hacia la noche. El lunes se presentará como una jornada estable, aunque la proyección indica que el viento empezará a ganar protagonismo con el correr de los días.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes la ciudad tendrá cielo mayormente despejado durante el día y mayormente cubierto por la noche. La temperatura máxima prevista será de 16 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 0 grados.

Durante la primera parte del día se sentirá el frío con más fuerza, especialmente para quienes deban salir temprano. Con el avance de la jornada, las condiciones mejorarán parcialmente y la temperatura permitirá una tarde más llevadera, sin presencia de lluvias en el pronóstico para la capital neuquina.

El cambio más visible se dará al cierre de la jornada, cuando el cielo pase de mayormente despejado a mayormente cubierto. Esa modificación marcará el inicio de una semana con mayor presencia de nubosidad, viento y temperaturas bajas, principalmente durante las mañanas y las noches.