Alerta del SMN por lluvias y viento en Neuquén: qué pasará en la zona Confluencia

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó el escenario meteorológico previsto para este fin de semana. El alerta es para distintos puntos de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por lluvias y viento que afectará a distintos sectores de la provincia del Neuquén durante los próximos días, especialmente en áreas cordilleranas.

Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes , con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En zonas de mayor altura también existe probabilidad de neviscas, lo que podría generar complicaciones en rutas y caminos, especialmente en sectores cordilleranos.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz , explicó que el escenario meteorológico previsto requiere especial atención por parte de las autoridades y de la población. “Se esperan lluvias de variada intensidad hasta el día martes, con probabilidad de neviscas en cotas altas. Son condiciones que pueden volverse complejas, por lo que recomendamos circular con precaución, especialmente en rutas y caminos cordilleranos , tanto nacionales como provinciales”, señaló.

Además, Cruz indicó que se prevén vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, lo que podría generar condiciones adversas para la circulación. “En Confluencia desde hoy, viernes, y el fin de semana se prevé viento leve con ráfagas de 50 a 60 km/h, inestabilidad con lluvias y algunos chaparrones”, precisó. A esto se sumarán lluvias persistentes, localmente fuertes, principalmente durante el fin de semana.

Viento (2)

Las precipitaciones más importantes podrían registrarse en sectores cordilleranos, particularmente en áreas de Los Lagos, los departamentos Aluminé y Ñorquín, abarcando localidades y parajes del Alto Neuquén.

“Por el momento estas son las condiciones que indican los modelos meteorológicos nacionales. De todos modos, seguimos monitoreando la evolución del sistema, ya que la intensidad de los fenómenos puede modificarse en las próximas horas”, agregó el funcionario que depende de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

"Por tal motivo se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las indicaciones de los organismos, evitar transitar por caminos afectados por lluvias intensas y extremar las precauciones al circular en zonas cordilleranas. Asimismo, se solicita evitar exponerse a situaciones de riesgo bajo estas condiciones", pidieron desde el Gobierno provincial.

¿Qué pasa con el alerta en Neuquén capital?

Para este viernes 13 de marzo, se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día, alcanzando una temperatura máxima de 28°C con vientos del sudeste a 23 km/h y ráfagas de 34 km/h, mientras que para la noche la mínima se ubicará en 14°C con vientos también del sudeste a 19 km/h y ráfagas de 37 km/h.

El sábado 14 de marzo comenzará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27°C bajo vientos del sudeste a 20 km/h con ráfagas de igual intensidad, pero hacia la noche el cielo se tornará cubierto y la temperatura bajará a 17°C, presentándose ráfagas intensas del oeste de hasta 70 km/h y vientos de 38 km/h.

El domingo 15 de marzo se mantendrá el cielo cubierto y ventoso durante el día con una temperatura de 23°C y vientos del oeste a 52 km/h con ráfagas que llegarán a los 73 km/h, condiciones que variarán por la noche a un cielo cubierto con una mínima de 13°C y vientos de 36 km/h con ráfagas de 48 km/h.

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El inicio de semana, el lunes 16 de marzo, estará marcado por la inestabilidad y probables lloviznas, registrando una máxima diurna de 23°C con vientos del sur a 21 km/h y ráfagas de 40 km/h, dando paso a una noche con posibles tormentas, una mínima de 11°C y vientos del noroeste a 46 km/h con ráfagas de 62 km/h.

Las condiciones comenzarán a mejorar a partir del martes 17 de marzo, aunque el día se presentará parcialmente nublado con una máxima de 20°C y vientos del sudoeste a 47 km/h con ráfagas de 61 km/h, despejándose totalmente hacia la noche con una mínima de 7°C y vientos del sudoeste a 49 km/h con ráfagas de 57 km/h.