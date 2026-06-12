Por obras en el Acceso Norte reducirán la calzada en Avenida Alfonsín: cuándo será y en qué horario

La Municipalidad de Neuquén informó que la circulación se verá afectada por las tareas. Solicitan a los conductores desplazarse con precaución.

La Municipalidad de Neuquén informó que este sábado 13 habrá calzada reducida sobre la avenida Raúl Alfonsín . La medida se da en el marco de los trabajos que llevan adelante para la construcción del Acceso Norte .

De acuerdo a lo informado, la restricción se dará entre las 8.30 y las 12 horas y afectará el sector ubicado a la altura del desvío de calle Jujuy , donde operarios realizarán tareas vinculadas al avance del proyecto.

Desde el municipio solicitaron a quienes transiten por la zona que lo hagan con precaución, respetando tanto la señalización preventiva como las indicaciones del personal que trabajará en el lugar.

El proyecto del Acceso Norte apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores con mayor circulación de Neuquén capital.

Avance obra acceso norte

Una obra que transformará uno de los principales ingresos a la ciudad

La intervención contempla la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor de tránsito que permitirá ordenar los movimientos vehiculares en el sector y agilizar el ingreso y egreso a la ciudad.

Se trata de una obra estratégica para acompañar el crecimiento urbano registrado en la zona norte de Neuquén y brindar una solución a los problemas de circulación que se generan en horas de alta demanda.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (17) Claudio Espinoza

Estacionamiento gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi

En paralelo, la Municipalidad informó que este sábado los automovilistas podrán estacionar de manera gratuita en varias calles laterales a la Avenida Mosconi. La medida fue dispuesta para acompañar a los comerciantes que se encuentran afectados por las obras que se ejecutan sobre uno de los principales corredores de la ciudad.

La liberación del estacionamiento medido alcanzará a las calles Félix San Martín, Lastra, Perticone y Planas, en el tramo comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca. Allí no se cobrará el servicio entre las 8 y las 14, horario en el que habitualmente funciona el sistema.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa surgió a partir de pedidos realizados por comerciantes de la zona, quienes vienen manifestando las dificultades que genera la obra para el acceso de clientes y el normal desarrollo de la actividad comercial.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, señaló que la decisión apunta especialmente a fortalecer las ventas durante los sábados, una jornada que suele concentrar una importante afluencia de vecinos en el sector.

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El operativo para ordenar el tránsito en la Avenida Mosconi

Mientras avanzan las obras, el municipio mantiene un amplio operativo de tránsito para minimizar las complicaciones en la circulación y brindar alternativas a los conductores.

La estrategia combina la presencia permanente de inspectores en distintos puntos del corredor con herramientas tecnológicas que permiten actualizar en tiempo real los cortes, desvíos y habilitaciones de calles.

A través de una integración con la aplicación Waze, el municipio informa constantemente el estado del tránsito y los cambios en la circulación generados por el avance de los trabajos.